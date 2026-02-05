Новости по тегу #Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

Накануне Александр Лукашенко отменил рост с 1 января тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и перенес срок их повышения на 1 марта 2026 года.
Микрорайон Сокол. За последние годы здесь появились десятки новых домов, а население составляет уже 9 тысяч человек. Живет около 350 многодетных семей. Для них жилье, социалка и зоны отдыха.
Льготные жилые площади предоставляют нуждающимся, а также востребованным специалистам. Только в одном из районов Минской области – Любанском – за последние три года построено 14 арендных квартир.
К слову, эта категория строительства составляет около 80 тысяч квадратов. Арендное жилье возводят для нуждающихся, в том числе для военнослужащих и сотрудников силовых структур.
От уборки улиц до транспортировки материалов. Премьер-министр Роман Головченко сегодня, 16 августа, оценил новую коммунальную машину, созданную в рамках реализации совместного проекта с правительством Санкт-Петербурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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