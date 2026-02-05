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Новости по тегу #Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

МАРТ прокомментировал перенос повышения цен на ЖКУ
05 февраля 2026 13:47

МАРТ прокомментировал перенос повышения цен на ЖКУ

В микрорайоне Сокол завершается строительство квартала №5
06 июня 2025 18:43

В микрорайоне Сокол завершается строительство квартала №5

В Любани введут в эксплуатацию новый дом с арендными квартирами в 2025-м
25 апреля 2025 06:51

В Любани введут в эксплуатацию новый дом с арендными квартирами в 2025-м

В Минской области построили около 800 тыс. кв. м с начала 2024-го
17 октября 2024 14:03

В Минской области построили около 800 тыс. кв. м с начала 2024-го

Роман Головченко оценил новую коммунальную машину «Амкодора»
16 августа 2024 16:46

Роман Головченко оценил новую коммунальную машину «Амкодора»

В Минске началась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду
07 августа 2024 18:15

В Минске началась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду

В Минске около 1800 семей направлены на улучшение жилищных условий
17 июня 2024 17:29

В Минске около 1800 семей направлены на улучшение жилищных условий

О работе жилищных организаций и благоустройстве города – пообщались с депутатом Мингорсовета
31 мая 2024 15:58

О работе жилищных организаций и благоустройстве города – пообщались с депутатом Мингорсовета

Депутат Мингорсовета: на благоустройство жилфонда выделено порядка 9 млн
31 мая 2024 15:20

Депутат Мингорсовета: на благоустройство жилфонда выделено порядка 9 млн

Парк Павлова в Минске активно реконструируют – работы завершатся до 3 июля
31 мая 2024 14:54

Парк Павлова в Минске активно реконструируют – работы завершатся до 3 июля

8% от всех лицевых счетов по ЖКУ в Беларуси имеют просроченную задолженность – министр ЖКХ
21 апреля 2024 17:38

8% от всех лицевых счетов по ЖКУ в Беларуси имеют просроченную задолженность – министр ЖКХ

Министр ЖКХ рассказал, когда в Беларуси поднимут коммунальные платежи
21 апреля 2024 17:38

Министр ЖКХ рассказал, когда в Беларуси поднимут коммунальные платежи