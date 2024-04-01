Привлечение детей к труду в школах – в Минобре рассказали, как реагируют родители

Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу – дискуссия о весенней зачистке.

Алена Сырова, СТВ:

Очень часто дискуссия возникает, когда и кого стоит привлекать к общественному труду. У нас же на субботники выходят и взрослые, и дети. В школах проводятся какие-то практики, ребят с самых малых лет привлекают к тому, чтобы заботились о той территории, по которой каждый день ходят. Как реагируют родители на привлечение детей к такому труду? И на что мы можем решиться большее, есть ли необходимость? Потому что в советские времена, ну, я их не застала, ездили на картошку и так далее. Сейчас скажи родителям о том, что ваши дети поедут на картошку или камни собирать, я представляю, какой вой поднимется.