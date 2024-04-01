Привлечение детей к труду в школах – в Минобре рассказали, как реагируют родители

Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу – дискуссия о весенней зачистке.
Алена Сырова, СТВ:
Очень часто дискуссия возникает, когда и кого стоит привлекать к общественному труду. У нас же на субботники выходят и взрослые, и дети. В школах проводятся какие-то практики, ребят с самых малых лет привлекают к тому, чтобы заботились о той территории, по которой каждый день ходят. Как реагируют родители на привлечение детей к такому труду? И на что мы можем решиться большее, есть ли необходимость? Потому что в советские времена, ну, я их не застала, ездили на картошку и так далее. Сейчас скажи родителям о том, что ваши дети поедут на картошку или камни собирать, я представляю, какой вой поднимется.
Виктор Довнар, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Да, наши родители по-разному реагируют на привлечение детей к труду. Министерство образования совместно с педагогическими коллективами учреждений образования занимаются трудовым воспитанием детей, привлекают к труду. Да, это все у нас по желанию. Есть у нас понятие – общественно полезный труд. Это элементарные навыки ухода за собой в классном коллективе: убрать доску, подмести класс. То, что было в нашем детстве, в советском детстве, я застал этот период и очень благодарен школе за то, что меня этому школа научила. Классный руководитель стояла над нами и говорила: прыціскай венік мацней. Потому что нужно подмести хорошо пол.
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