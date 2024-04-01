«Мы обходим каждую улицу, намечаем планы». Как сделать город чистым – лайфхак из Глубокого

Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу состоялась дискуссия о весенней зачистке.

Александр Шубский, председатель Глубокского районного исполнительного комитета:

Это итог того, что у нас делается. Сегодня у нас во главе с депутатом санстанция, экология, специалисты – мы обходим каждую улицу, намечаем планы, потому что в том году у нас около 70 семей одиноких, даже если у него забор сломался, ему никто не сделает. Мы за счет бюджета делаем. Соответственно, вклад делается. А вот осенью мы подводим итоги. Каждый сельский Совет, каждый двор, каждая улица. И вот это сегодня итог того, что у нас делается. Зимой мы тоже снег помогаем чистить. Я хочу тоже сказать, что надеяться на ЖКХ, надеяться на кого-то, что к нам кто-то поедет…

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы же в Минске можем говорить о том, что у нас действительно очень много улиц, много дворов, очень много людей живет. Понятное дело, что мы действительно верим: ямы там, асфальт разбит, еще чего-то не хватает. В маленьких городах люди как на это реагируют? Они жалуются на ямы?