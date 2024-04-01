Белоруска «сделала из своего двора сказку, конфетку» и стала минчанкой года

Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу – дискуссия о весенней зачистке.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Возьму по Минску. Я всегда говорил и буду говорить о том, что желаемый эффект мы можем достичь только при одном условии: если мы все это будем делать вместе – и работники коммунальной службы, и жители столицы.

Как один из примеров – мы проводим конкурсы по цветочному оформлению, по содержанию дворовой территории. Жительница одного из районов, которая из своего двора сделала просто сказку, конфетку, привлекла туда еще своих соседей. Она стала минчанкой года в прошлом году.

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Мы стремимся, чтобы субботники были тематические – заместитель председателя Мингорисполкома