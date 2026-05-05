Новости по тегу #Виктор Довнар

Ведомство подчеркивает: церемония должна проходить в школах, там, где начинался учебный путь.
Ребята декламируют тематические стихотворения, исполняют музыкальные произведения и театральные этюды.
На этот раз конкурс пройдет в четыре этапа: подача заявок, отборочный тур, организация выставок-презентаций и финал.
Накануне в столичном Доме молодежи собрались более 500 самых активных и талантливых школьников со всех уголков страны. Здесь прошла масштабная церемония награждения победителей республиканских проектов.
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