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Новости по тегу #Виктор Довнар

Выпускные вечера для 11-классников пройдут в школах Беларуси 12 июня
05 мая 2026 06:28

Выпускные вечера для 11-классников пройдут в школах Беларуси 12 июня

В Минске проходит финал республиканского конкурса «Я патриот своей страны»
01 апреля 2026 11:26

В Минске проходит финал республиканского конкурса «Я патриот своей страны»

В Минске стартовал новый сезон проекта «100 идей для Беларуси»
23 октября 2025 11:01

В Минске стартовал новый сезон проекта «100 идей для Беларуси»

Самая большая детская организация страны! БРПО празднует 35-летие
13 сентября 2025 08:41

Самая большая детская организация страны! БРПО празднует 35-летие

Почему Беларусь такая чистая и как сделать ещё лучше? Выясняли эксперты ток-шоу
01 апреля 2024 18:20

Почему Беларусь такая чистая и как сделать ещё лучше? Выясняли эксперты ток-шоу

Привлечение детей к труду в школах – в Минобре рассказали, как реагируют родители
01 апреля 2024 17:09

Привлечение детей к труду в школах – в Минобре рассказали, как реагируют родители

Праздничный марафон «Наши дети» продолжает шествие по стране! Кто в зоне внимания?
30 декабря 2023 14:06

Праздничный марафон «Наши дети» продолжает шествие по стране! Кто в зоне внимания?

Минск принимает конкурс научно-технического творчества Союзного государства
25 сентября 2023 11:34

Минск принимает конкурс научно-технического творчества Союзного государства

Участников ждёт много сюрпризов. Какие новшества у акции «Поезд Памяти» в 2023 году?
28 июня 2023 14:32

Участников ждёт много сюрпризов. Какие новшества у акции «Поезд Памяти» в 2023 году?

Минск в ожидании 955-летия. Рассказываем, как День города отметят в Ленинском районе
11 августа 2022 13:42

Минск в ожидании 955-летия. Рассказываем, как День города отметят в Ленинском районе

В Лошицком парке 17 команд сразились за звание лучшей семьи Минска. Вот что говорят участники конкурса
04 июля 2022 15:28

В Лошицком парке 17 команд сразились за звание лучшей семьи Минска. Вот что говорят участники конкурса

В Лошице построят современную детскую поликлинику. Её смогут посещать 480 человек за смену
01 июня 2022 13:39

В Лошице построят современную детскую поликлинику. Её смогут посещать 480 человек за смену