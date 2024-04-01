Почему невозможно отремонтировать все дороги одновременно? Ответил замминистра ЖКХ

Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу состоялась дискуссия о весенней зачистке.

Андрей Бекета, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Рассматривая наши заявки, которые приходят на контакт-центр 115 (мы их рассматриваем практически ежемесячно и очень детально), мы видим тематику в целом по республике. Республиканский центр, мы осматриваем аналитику прежде всего. Вопросы благоустройства на втором месте, то есть вопросы текущего ремонта, капитального ремонта, техобслуживания. И также в лидирующих всегда у нас вопросы именно уличной дорожной сети и дворовых территорий. Эти вопросы у нас уже годами в топе наших заявок.

Кирилл Казаков, СТВ:

Почему?

Андрей Бекета:

Вопрос в том, что отремонтировать за год все невозможно. Есть планы работы у всех районов, которые они формируют, исходя из состояния дворовых территорий, жилых домов.

Кирилл Казаков:

Мы живем южнее Норвегии. Там, мне кажется, не так. Алена второй год подряд на одну и ту же ямку показывает. То есть получается, что ее сделали, на следующий год опять делают, а потом опять будут делать? Можно покупать кроссовки за 100 рублей, но покупать их в течение полугода три пары. А можно купить одни кроссовки и сносить их за два года. Это семейный бюджет, ты можешь тратить сколько угодно. Почему так не делается с асфальтом? Почему его не положили сразу и он три года лежит?