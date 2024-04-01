Почему невозможно отремонтировать все дороги одновременно? Ответил замминистра ЖКХ

Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу состоялась дискуссия о весенней зачистке.
Андрей Бекета, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Рассматривая наши заявки, которые приходят на контакт-центр 115 (мы их рассматриваем практически ежемесячно и очень детально), мы видим тематику в целом по республике. Республиканский центр, мы осматриваем аналитику прежде всего. Вопросы благоустройства на втором месте, то есть вопросы текущего ремонта, капитального ремонта, техобслуживания. И также в лидирующих всегда у нас вопросы именно уличной дорожной сети и дворовых территорий. Эти вопросы у нас уже годами в топе наших заявок.
Кирилл Казаков, СТВ:
Почему?
Андрей Бекета:
Вопрос в том, что отремонтировать за год все невозможно. Есть планы работы у всех районов, которые они формируют, исходя из состояния дворовых территорий, жилых домов.
Кирилл Казаков:
Мы живем южнее Норвегии. Там, мне кажется, не так. Алена второй год подряд на одну и ту же ямку показывает. То есть получается, что ее сделали, на следующий год опять делают, а потом опять будут делать? Можно покупать кроссовки за 100 рублей, но покупать их в течение полугода три пары. А можно купить одни кроссовки и сносить их за два года. Это семейный бюджет, ты можешь тратить сколько угодно. Почему так не делается с асфальтом? Почему его не положили сразу и он три года лежит?
Андрей Бекета:
Мы пришли к тому, что у нас все больше используется бетон. Бетоном ежеремонтные интервалы выше, чем у асфальтобетона. Его применение растет. Точно так же и планируется в дальнейшем его использование на дворовых территориях, на заездах, на проездах, где мы используем его в виде плитки. Поэтому работа по совершенствованию ведется. Собираются претензии по качеству материалов, которые используются, по тактильной плитке и так далее. Есть проблемы, они локализуются и отправляются производителям. Работа в этом направлении ведется постоянно. Сказать, что никто не делает или не анализирует, нельзя. Что касается того, что делать сразу и все одновременно, есть планы работ. Люди на местах знают, какая дворовая территория требуется в ремонте. У них есть плавные соответствия. Вот мы проводим встречи с населением. Надо больше идти к людям и показывать, что мы делаем.
Когда мы приходим к людям и начинаем рассказывать о встрече с населением, допустим, в сельском Совете или в каком-то районе города, и объясняем, что в соседнем дворе либо на улице мы построили столько километров дорожной сети, мы сделали столько дворовых территорий, людей интересует конкретно их двор, где они проживают. Зачастую, заходя в один двор, делая его хорошо и качественно, мы получаем огромное количество обращений соседних дворов: почему не сделали у нас? Мы потом объясняем, что этот дом старше, дворовая территория была хуже и так далее. Есть перечни, по которым мы работаем. Мы сдали заявку. Есть же затраты, которые нужно считать всем сегодня. Есть Год качества, где мы занимаемся хорошо, но нужно посчитать экономику. За всем должна быть экономика прежде всего.
Есть ли проблемы в работе службы 115? Рассказал зампред Мингорисполкома.