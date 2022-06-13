«По случаю 100 дней войны Зеленский дал большую пресс-конференцию». Политолог Лазуткин комментирует позицию Киева

Несмотря на ухудшение обстановки на фронте и высокие потери ВСУ в районе Северодонецкого выступа, западная коалиция обсуждает не мирные переговоры, а возможность вывоза зерна с территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя три месяца после начала спецоперации по-прежнему не ясен ни статус Украины в НАТО, ни приемлемый для Запада результат боевых действий. Версию официального Киева по этим вопросам прокомментировал Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

По случаю 100 дней войны Зеленский дал большую пресс-конференцию. Первое, что у него спросили: «Когда мы будем в ЕС и чем все это кончится?» Мы помним, Макрон ранее заявлял, что вступление займет десятилетия, а Германия вообще была против. Что ответил Зеленский, смотрите в видеоматериале.

Андрей Лазуткин:

Пока выглядит так, что Штаты пытаются всунуть Украину в Европейский союз, а все главные страны ЕС против. Вместо этого идут переговоры о новом оборонном союзе, где будут Прибалтика, Польша и уже якобы Турция, а главной в этом новом блоке станет Великобритания. Вот туда они теперь вступают вместо ЕС. Но когда Мединский вел с ними переговоры, речь шла о подписании коллективного договора, где будут страны-гаранты, а не военный блок. И вот проходит два месяца, и никакой конкретики нет даже по списку этих стран, не говоря об условиях мира. Положение на фронте при этом на грани катастрофы, но есть и хорошие новости. Оказывается, агрессии с территории Беларуси не будет. А что рассказывают наши аналитики в Польше и Литве? Что у Лукашенко на юге стоят батальонно-тактические группы, что на него давит Путин, танки греют моторы и скоро мы вступим в бой. Только Зеленский это не подтверждает. Но так работает военная пропаганда. Если у вас сын в армии или муж военнослужащий, или вы живете возле украинской границы, вас надо держать в постоянном страхе. Поэтому идут вбросы с самого начала операции, что белорусская армия пойдет на южное направление или что мы уже там. Но, как говорят, воюет примерно 15 % российских Вооруженных сил. Резервы есть и без нас. Что больше заботит украинское руководство, так это вывоз зерна из собственной страны. Зеленского спрашивают: зачем Украина это делает? Смотрите в видеоматериале. Оказывается, вывозят назло российской пропаганде, чтобы показать, что русские распространяют слухи о голоде, а на самом деле все хорошо.

Андрей Лазуткин:

Чтобы победить российскую пропаганду, планируют вывозить по 10 миллионов тонн в месяц, а к осени собираются вывезти порядка 70 миллионов тонн с учетом запасов. Это огромные цифры. Чтобы вы понимали, США потребляет в год примерно в два раза меньше, а Китай – примерно в два раза больше. Это и в обычных условиях огромные деньги, а с учетом роста цен – это рычаг давления на третьи страны. Будете себя хорошо вести – мы вам немного продадим. Но проблема в том, что везти надо через заминированную акваторию. А если Украина разминирует порты для конвоев, следом к берегу придут российские военные корабли. Поэтому главное требование Зеленского сейчас – чтобы им предоставили противокорабельные системы. Хотя, казалось бы, где зерно, а где ракеты. И тут снова появляется белорусский след. Подробнее в видеоматериале. Путин со своим подельником Лукашенко. Это они так ценят попытки провести переговоры, причем на хороших для Украины условиях. Условия теперь будут хуже. Но для чего нужен вывоз зерна через Беларусь? Зеленский считает, чтобы отбелить Лукашенко, показать, что мы на самом деле дружелюбные и Беларусь сама набивается, это такой хитрый план. Но проблема в том, что Запад пока не может договориться с Турцией, чтобы возить зерно по морю. А у турков жесткие требование по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. Зерно – это их козырь. И нравится Зеленскому или нет, но если переговоры с Турцией по НАТО и по зерну зайдут в тупик, вариант останется только один. Забавно, что про российско-турецкие переговоры он ничего не знает, но одобряет, а вот как работать с Лукашенко знает, но не хочет. Чтобы вы понимали атмосферу в Киеве, послушайте этот длинный вопрос.

Андрей Лазуткин:

Посмотрите, как Зеленский дергает головой. В эти моменты переключают на девушку или дают общий план. Но что касается внутренней политики, это очень плохой для Зеленского вопрос. К примеру, Медведчук рассказал СБУ, что Порошенко под видом африканского угля закупал донецкий уголь и таким образом финансировал ЛНР-ДНР и что он пособник сепаратистов. А теперь Порошенко выпускают из страны. И думаю, про уголь это правда, не зря Путин в шутку предлагал Порошенко убежище в России. Что касается атмосферы – да, они считают, что уже победили. Им так рассказывает собственное телевидение и западные союзники. Отсюда такое удивление, когда «Азов» ни с того ни с сего сдается в плен. Но давайте послушаем ответ Зеленского. Он такой философский. По ходу конференции и было видно, что Зеленского покидают силы. Но, как говорят в народе, не в свои сани не садись.