Лукашенко отметил хозяйский подход к земле и соблюдение технологий аграриями Минщины

Минская область отмечает «Дожинки» в Заславле. Ее каравай в нынешнем году весит более двух миллионов тонн, что является четвертой частью республиканского намолота и самым большим вкладом из всех регионов страны. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении, направленном участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рекордная урожайность и хорошие показатели практически в каждом районе области являются ярким свидетельством хозяйского подхода к земле и соблюдения технологий. Особые слова признательности адресую комбайнерам и водителям, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на отечественной технике. Убежден, что и в дальнейшем общие усилия тех, кто занят в агропромышленной сфере, помогут области сохранить почетный статус житницы республики. Пусть наши бескрайние золотые поля всегда колосятся под мирным небом.