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Лукашенко отметил хозяйский подход к земле и соблюдение технологий аграриями Минщины

20 сентября 2025 13:34
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Минская область отмечает «Дожинки» в Заславле. Ее каравай в нынешнем году весит более двух миллионов тонн, что является четвертой частью республиканского намолота и самым большим вкладом из всех регионов страны. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении, направленном участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко отметил хозяйский подход к земле и соблюдение технологий аграриями Минщины-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рекордная урожайность и хорошие показатели практически в каждом районе области являются ярким свидетельством хозяйского подхода к земле и соблюдения технологий. Особые слова признательности адресую комбайнерам и водителям, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на отечественной технике. Убежден, что и в дальнейшем общие усилия тех, кто занят в агропромышленной сфере, помогут области сохранить почетный статус житницы республики. Пусть наши бескрайние золотые поля всегда колосятся под мирным небом.

# Александр Лукашенко # Дожинки # Сельское хозяйство

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