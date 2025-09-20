«Дажынкі-2025»! В Заславле чествуют лучших аграриев Минской области

В том, что Минская область богата хлебом и не только, можно убедиться в Заславле, где хлебосольно и с размахом встречают почетных гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это механизаторы, агрономы, директора хозяйств – все те, кто внес вклад в продовольственную безопасность страны.

Александр Русинович, водитель сельхозпредприятия «Саковщина-Агро»:

Сложности никаких не было. Были, но все преодолимые. За тысячу перевез больше. Как ты к технике, так и техника к тебе будет.

Сергей Лабун, механизатор сельхозпредприятия «Рубежевичи»:

У нас объединенное сейчас хозяйство большое. Больше 10 тысяч нажали. По сравнению с прошлым годом добавили и урожайность. Думали сразу вообще ничего не будет. А потом дожди пошли и нормально налился колос.

Сейчас в Заславле многолюдно у бесконечных рядов подворий районов. Здесь не только эстетично, но и очень аппетитно – от хлебных караваев и корзин с овощами и фруктами до мясных разносолов. Представлены и новинкам производителей. Так, из Борисовского района привезли фиолетовую пшеницу, а слуцкие сыроделы угощают сырным мороженым.