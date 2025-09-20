Подворья, концерты и фуд-корты! В Волковыске празднуют «Дажынкi»

Президент от всей души поздравил хлеборобов с успешным завершением основного этапа уборочной кампании, пожелав им дальнейших успехов в труде, широких горизонтов развития и неисчерпаемых сил для достижения самых амбициозных целей. Они безусловно есть у тех, кто торжественным маршем прошел по улицам столицы праздника хлеборобов Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Гродненская область – абсолютный лидер в стране по урожайности. В среднем с каждого гектара получили 51 центнер, против прошлогодних 47. Есть повод для праздника.

Антон Бурнос, директор сельхозпредприятия «Василишки»: В этом году «Василишки» сработало как никогда хорошо. Профессионально мы и заняли первое место на районных «Дожинках» в Щучинском районе. И сегодня достойно представляем наше предприятие на областных «Дожинках». Два наших механизатора, комбайнеры заняли первые места в области. Это очень достойно, это огромный труд.

Артем Литвинский, помощник бригадира производственной бригады по растениеводству сельхозпредприятия «Гранит-Агро»:

Это очень волнительный момент для меня. Это у меня такое поздравление впервые, отметили меня на областных «Дожинках». Все благодаря профессионализму механизаторов, специалистов и слаженной работе всего коллектива агропромышленного сектора.

Праздник урожая превратил Волковыск в масштабную площадку для демонстрации достижений сельского хозяйства. Оформлено 17 подворий. По количеству райцентров. Каждый сделал акцент на ту продукцию, которой гордится. Праздник продолжается концертной программой с участием звезд белорусской эстрады.