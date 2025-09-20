Чем Купаловский театр порадует зрителя в 106-м сезоне – рассказал гендиректор
Сегодня погрузимся в атмосферу крупного культурного события, посвященного 105-летию одного из символов белорусской театральной сцены – Национального академического театра имени Янки Купалы. В рамках этого значимого юбилея театр не только открыл новый сезон, но и подготовил уникальные мероприятия, объединяющие искусство и историю.
Подробности у наших гостей. Встречайте в студии «Нового утра» Александр Викторович Шестаков, генеральный директор Купаловского театра, и актриса Мария Колесникович, исполнительница роли Павлинки.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Александр Викторович, больше уже века Купаловский театр радует белорусского зрителя и зрителя, который приезжает в нашу страну. Это гордость страны. Конечно же, значимость театра нельзя как-то вообще переоценить в целом, но вот 106-й сезон. С чем мы пришли в 106-й сезон? Мы так понимаем, что раз «Павлинка» у нас присутствует, значит, слава богу, легендарный спектакль «Павлинка» живет, такой тоже символ театра Купаловского. Вообще, с чем пришли в 106-й сезон?
Александр Шестаков, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Спасибо, уважаемый зритель, спасибо, уважаемые коллеги. Настолько приятно слышать приятные отзывы в адрес театра. Но самое главное – это те люди, которые работали и сейчас работают в нашем театре. Мы создаем сегодня историю нашего Купаловского театра вместе. Потому что купаловцы – это не только те люди, которые сегодня работают, но и наши поклонники, наши единомышленники. Вот мы вместе сегодня действительно создаем вот это театральное искусство, которое нам позволяет его развивать на территории не только Республики Беларусь, но и за рубежом.
Ольга Бурлакова:
У вас такая непростая задача. Вам нужно и классику поддерживать, держать марку, и в то же время в ногу со временем шагать. Как удается?
Александр Шестаков:
Вы знаете, что благодаря сложенной команде или слаженной команде можно смело и уверенно двигаться вперед. Потому что произведения, в которых, в том числе, Мария принимает участие в качестве другой роли, например, спектакль «Дядюшкин сон» Достоевского, достаточно сложная мировая классика, сложное произведение, но оно читается сегодня молодым, простым, доступным языком, которое интересно для простого молодого зрителя. И сегодня, максимально сохраняя богатое прошлое наследие, мы стремимся, чтобы наш театр был интересен и доступен для молодого подрастающего поколения. И важно, чтобы именно через национальную культуру мы доносили самое главное белорусское, даже можно так сказать, значение для нашего простого зрителя.
Подробности в видео.