Финал международного музыкального конкурса «Интервидение» пройдёт 20 сентября в Москве

Равноправный диалог, уважение к национальным традициям и культурной идентичности каждой страны. Именно эти ценности лежат в основе международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Финал которого пройдет сегодня, 20 сентября, в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем примут участие исполнители из 23 государств. Беларусь представит молодая исполнительница Анастасия Кравченко. Она выступит с песней «Мотылек», автором слов которой и является. Для всех кто участвует в «Интервидение» – это не конкурс, а возможность обменяться опытом и открыть для себя что-то новое.

Лусиану Калазанс и Таис Надер, участники международного музыкального конкурса «Интервидение» (Бразилия):

Для артиста самое главное – это показать свою культуру, свое искусство. И когда ты делишься своим творчеством со зрителями, неважно, это сотни или тысячи человек, в этот момент ты живешь. Для меня «Интервидение» – это возможность показать себя и обменяться опытом с участниками из других стран. И этот опыт – бесценен. Имя победителя «Интервидения» станет известно предстоящей ночью. Его определит голосование международного профессионального жюри. Это признанные музыкальные эксперты из каждой страны-участницы. Оценивать будут вокал, сценическое мастерство и культурную уникальность номеров.