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В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок

20 сентября 2025 13:38
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Насколько богата и отзывчива на труд белорусская земля осенью могут оценить все городские жители. В стране начался сезон сельскохозяйственных ярмарок. Самая масштабная развернулась в Минске. Покупателей тут встречали песней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок-2

К хорошему настроению в довесок и приемлемые цены. Ведь на прилавках – товар от производителя. Плодоовощную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу – везли в Минск со всей страны. Широкий ассортимент представили и предприятия, входящими в систему Белкоопсоюза. В нынешнем ярмарочном сезоне у Дворца спорта торговые ряды будут открыты лишь одни выходные в месяц. В следующий раз прийти сюда за покупками можно будет 18 и 19 октября. 

В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок-4

Мария Шатрун:
Картошку, яблоки и говядину купила. Хорошее разнообразие, вы знаете, что и можно все, и картошечка, и морковочка, и яблочки, и мяско, и рыбка. В общем, молодцы.

В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок-6

Павел Войтик:
Цена на картошку очень приемлемая. Это радует. Еще клюква по 9 рублей 50 копеек. Обычно я вижу по 15-16 рублей. Это очень тоже дешево.

В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок-8

Ольга Сабинич, продавец Сморгонского филиала Гродненского областного потребительского общества:
Свою продукцию мы предоставляем, чтобы люди дегустировали, покупали, к нам приходили, потому что мы будем регулярно здесь торговать. Люди все удивлены нашей продукцией. Они любят всю эту продукцию. Они помнят нас с прошлого года, как мы ездили.

На ярмарке изделия ручной работы представили ремесленники. Многие из года в год приезжают в Минск со всей страны, и даже имеют постоянных покупателей. 

В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок-10

Инна Кириченко, ремесленник:
Мы приехали из города Полоцка. Самый старый город. В вашу столицу привезли свои изделия из шерсти разной. Собачья шерсть непосредственно, козий пух, кролика, пух овцы, козы. В общем, наша продукция славится качеством.

В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок-12

Большинство покупателей приходит на ярмарку, чтобы запастись плодоовощной продукцией на зиму, но поднять мешок картошки – не каждому под силу. Чтобы помочь пожилым людям и пенсионерам, имеющим инвалидность, перевезти продукцию домой, на всех ярмарках дежурят волонтеры.

В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок-14

Варвара Екимова, студентка Белорусского государственного экономического университета:
Я пришла сюда со своими одногруппниками. Как только я узнала о таком мероприятии, я сразу решила помочь. Потому что я не из Минска, я из другого города. И я сразу думаю о том, что моим бабушкам и дедушкам тоже кто-то может помочь.

Продолжится работа сельскохозяйственных ярмарок до первых заморозков, которые, как правило, наступают в конце ноября. Напомним, что они организованы во всех районах столицы.

# Ярмарки в Минске

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