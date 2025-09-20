В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок

Насколько богата и отзывчива на труд белорусская земля осенью могут оценить все городские жители. В стране начался сезон сельскохозяйственных ярмарок. Самая масштабная развернулась в Минске. Покупателей тут встречали песней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К хорошему настроению в довесок и приемлемые цены. Ведь на прилавках – товар от производителя. Плодоовощную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу – везли в Минск со всей страны. Широкий ассортимент представили и предприятия, входящими в систему Белкоопсоюза. В нынешнем ярмарочном сезоне у Дворца спорта торговые ряды будут открыты лишь одни выходные в месяц. В следующий раз прийти сюда за покупками можно будет 18 и 19 октября.

Мария Шатрун:

Картошку, яблоки и говядину купила. Хорошее разнообразие, вы знаете, что и можно все, и картошечка, и морковочка, и яблочки, и мяско, и рыбка. В общем, молодцы.

Павел Войтик:

Цена на картошку очень приемлемая. Это радует. Еще клюква по 9 рублей 50 копеек. Обычно я вижу по 15-16 рублей. Это очень тоже дешево.

Ольга Сабинич, продавец Сморгонского филиала Гродненского областного потребительского общества:

Свою продукцию мы предоставляем, чтобы люди дегустировали, покупали, к нам приходили, потому что мы будем регулярно здесь торговать. Люди все удивлены нашей продукцией. Они любят всю эту продукцию. Они помнят нас с прошлого года, как мы ездили. На ярмарке изделия ручной работы представили ремесленники. Многие из года в год приезжают в Минск со всей страны, и даже имеют постоянных покупателей.

Инна Кириченко, ремесленник:

Мы приехали из города Полоцка. Самый старый город. В вашу столицу привезли свои изделия из шерсти разной. Собачья шерсть непосредственно, козий пух, кролика, пух овцы, козы. В общем, наша продукция славится качеством.

Большинство покупателей приходит на ярмарку, чтобы запастись плодоовощной продукцией на зиму, но поднять мешок картошки – не каждому под силу. Чтобы помочь пожилым людям и пенсионерам, имеющим инвалидность, перевезти продукцию домой, на всех ярмарках дежурят волонтеры.