Николай Щёкин: лозунг «государство для народа» – это такая универсальная инновационная формула

Алена Сырова: ...То, как раньше представители власти общались в том числе с представителями СМИ и то, как они общаются сейчас – это две большие разницы. И вот, наверное, все же мы пришли к тому, что людям важно знать, кто решает и ответственен за решение их проблем, их вопросов. Не уйдем ли мы сейчас к тому, что было до?

Николай Щекин, политолог:

Вы знаете что. Александр Григорьевич Лукашенко не был бы народным Батькой, если бы не почувствовал востребованность этого семинара-совещания. Действительно, выводы мы определенные сделали после 2020 года. Добились единства белорусского народа, но, наверное, этого оказалось мало. Ведь единство не только, как правильно здесь было сказано, в наносных каких-то словах, а единство именно в благополучии каждого гражданина. Мы все граждане. Мы хотим все, добиваемся справедливости. Мы хотим принятия тех решений, которые решают, опять-таки, наши бытовые вопросы, проблемы. Другой страны нет. Мы все живем в одних и тех же домах, на одних и тех же улицах.

Поэтому в этом смысле этот лозунг «государство для народа», я хочу сказать, это такая универсальная инновационная, что ли, формула, но основана она на традиционных ценностях. Президент сегодня, по большому счету, определил стратегию внутриобщественного развития. Комфорт наш, всевозможные какие-то, я не знаю, посылы государства, но и очень еще одна важная вещь. Пришло время, и действительно, вывести или выйти на линию баланса доверия общества и государства – вот это очень важный механизм единства народа и страны, сохранение суверенитета ее. И в данном случае я хочу сказать, что вот этот баланс заключается как раз в том, что, как правильно было сказано, что каждый чиновник должен слышать, если это чиновник, человека слышать и слушать его. Ведь чего простого – просто должен быть диалог в обществе.

Независимо, каким образом, какой формат, но диалог должен быть. Мы не должны отворачиваться от людей. Вот это лейтмотив вообще всего этого совещания. Я, кстати, обращу, сделаю такой исторический экскурс, ведь этот семинар-совещание назрел уже исторически. Вы вспомните, мы говорили, что раньше были постоянно действующие семинары Президента. Это уникальная форма, когда управленцы, кадровый состав напрямую беседует с Президентом, видит его глаза. Напрямую идут поручения. Вот этот диалог главы государства с управленческим корпусом – это дорогого стоит. Это в определенном смысле и учеба в том числе. Все эти чиновники, так сказать, на этом семинаре, прошли своего рода повышение квалификации.

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