Прямой эфир

Новости по тегу #Владимир Мединский

Мединский: Киев удерживал как заложников вернувшихся в Россию курян
11 апреля 2026 12:29

Мединский: Киев удерживал как заложников вернувшихся в Россию курян

Мединский охарактеризовал переговоры по Украине в Женеве как тяжелые, но деловые
18 февраля 2026 10:53

Мединский охарактеризовал переговоры по Украине в Женеве как тяжелые, но деловые

Аналитик из США Слебода: в Женеве переговорщики от Киева ведут себя невменяемо
18 февраля 2026 09:54

Аналитик из США Слебода: в Женеве переговорщики от Киева ведут себя невменяемо

Axios: женевские переговоры по Украине могли застопориться из-за позиции Мединского
18 февраля 2026 06:22

Axios: женевские переговоры по Украине могли застопориться из-за позиции Мединского

В Гомеле отметили 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
26 ноября 2025 18:14

В Гомеле отметили 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

250 на 250! Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
24 июля 2025 08:00

250 на 250! Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

«Надо ставить точку». Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского
24 июля 2025 06:30

«Надо ставить точку». Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского

Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле – главное
23 июля 2025 19:44

Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле – главное

Мединский рассказал о провокации Киева с телами солдат РФ
21 июня 2025 17:24

Мединский рассказал о провокации Киева с телами солдат РФ

РФ передала Украине 1 212 тел солдат ВСУ
11 июня 2025 15:26

РФ передала Украине 1 212 тел солдат ВСУ

Мединский предложил прислать Рютте учебник о том, что в «XII веке Украины не было»
11 июня 2025 14:14

Мединский предложил прислать Рютте учебник о том, что в «XII веке Украины не было»

Москва и Киев начали передачу тел погибших военнослужащих
11 июня 2025 12:06

Москва и Киев начали передачу тел погибших военнослужащих