Мединский отметил, что перед Праздником Пасхи военные провели очень сложный обмен пленными.
Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве продолжались около двух часов.
Политолог Слебода: Украина ведет себя невменяемо на переговорах с РФ.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля.
К важной дате в городе появился еще один исторический акцент. Из России доставили памятник легендарному полководцу, дважды Герою Советского Союза, почетному гражданину Гомеля Константину Рокоссовскому.
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Обмен пленными состоялся по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, встреча лидеров двух стран должна поставить точку в конфликте.
Российская сторона донесла до украинской делегации свою позицию, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена. Для этого нужно проработать условия соглашения по урегулированию конфликта.
Мединский: Киев намерен создать искаженное представление о пропорции потерь.
Москва забрала 27 тел бойцов ВС РФ.
Мединский после слов Рютте об Украине предложил отправить ему учебник по истории
Москвой переданы Киеву 1 212 тел погибших украинских военнослужащих.
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