Лукашенко: крестьянский труд – фундамент продовольственной безопасности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хлеборобы Принеманского края, объединенные ответственностью и целеустремленностью, вновь доказали, что для профессионалов, искренне любящих свое дело, любой вызов превращается в новую возможность. В очень непростой по погодным условиям год вы вырастили и собрали свыше 1 миллиона 700 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с рапсом. Это второй результат в республике. Получена самая высокая в стране урожайность зерна – более 50 центнеров с гектара, а по отдельным хозяйствам – более 90. Это стало возможным за счет высокой культуры земледелия, основанной на исконных традициях, хозяйском отношении к родной земле, перспективных научных разработках. Благодарю всех, кто боролся с последствиями непогоды и организовал наилучший уход за растениями, кто в дни уборки стуками трудился на полях и элеваторах Гродненщины. Убежден, что и впредь вы будете эффективно выполнять масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным сектором страны.