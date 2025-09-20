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Лукашенко: крестьянский труд – фундамент продовольственной безопасности

20 сентября 2025 13:31
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Мирный крестьянский труд является важнейшей составляющей фундамента продовольственной безопасности Беларуси. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении, которое озвучили сегодня, 20 сентября, с главной сцены областного фестиваля-ярмарки «Дажынкi». В Волковыске на праздник собрались аграрии Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: крестьянский труд – фундамент продовольственной безопасности-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хлеборобы Принеманского края, объединенные ответственностью и целеустремленностью, вновь доказали, что для профессионалов, искренне любящих свое дело, любой вызов превращается в новую возможность. В очень непростой по погодным условиям год вы вырастили и собрали свыше 1 миллиона 700 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с рапсом. Это второй результат в республике. Получена самая высокая в стране урожайность зерна – более 50 центнеров с гектара, а по отдельным хозяйствам – более 90. Это стало возможным за счет высокой культуры земледелия, основанной на исконных традициях, хозяйском отношении к родной земле, перспективных научных разработках. Благодарю всех, кто боролся с последствиями непогоды и организовал наилучший уход за растениями, кто в дни уборки стуками трудился на полях и элеваторах Гродненщины. Убежден, что и впредь вы будете эффективно выполнять масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным сектором страны.

# Александр Лукашенко # Дожинки

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