Александр Субботин: «Глава государства совершенно прав, что нельзя пиариться и приходить просто с красивой речью»

Алена Сырова, СТВ: Когда мы готовили эту программу, мы действительно обращались к разным чиновникам разного ранга, и после совещания с Президентом очень многие предпочли уйти в подполье. Александр Михайлович, но вы не из их числа и все-таки приехали к нам. Самый смелый?

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Вряд ли самый смелый. Так сложилось просто, наверное. Так надо, значит.

Алена Сырова:

Как вы этот тезис восприняли?

Александр Субботин:

Я, наверное, воспринял практически буквально. Наверное, глава государства совершенно прав, что нельзя пиариться и приходить просто с красивой речью. Нужно выходить с идеей. И когда идея эта в тебе внутри горит, то сами по себе всплывают слова, которые эту идею вербализуют и доносят до зрителей. И это тогда воспринимается с той стороны экрана. Так что я думаю, что поэтому я здесь. Если надо, будем спорить, будем отвечать на вопросы. Острые, менее острые, очень острые. Но самое главное, чтобы все поняли… Вот вы называете чиновники. Я сразу начинаю оглядываться: ведь мы же в тех же домах живем, в тех же подъездах, в те же магазины ходим. Поэтому чиновник – это такая искусственно созданная какая-то каста. На самом деле, особенность нашего государства в том, так сложилось, так Президент выстроил, что нет этих чиновников. То есть настолько все унифицировано, настолько все равны, скажем так. Поэтому, я думаю, и эта передача призвана к тому, чтобы все на нас посмотрели и сказали: так они же такие же, как и мы.

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