«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог

Мы любим яблоки.

За то, что они вкусные, за то, что они сладкие.

Люблю яблоки, потому что мы с мамой часто печем шарлотку.

Я могу кушать по пять яблок. Это для меня легкий перекус.

Суперфрукты. Они богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Они дарят нам здоровье и радость, поэтому смело включайте их в свой рацион.

Анна Роенкова, врач-диетолог, нутрициолог:

Яблоки нужно есть всем, это очень низкокалорийный продукт, при этом очень много полезности. Здесь содержатся флавоноиды, которые помогают нам снижать риски инсультов, инфарктов, поэтому обратите внимание, особенно в возрасте 40+, на этот продукт. Здесь также очень много пектина, который помогает снижать нам холестерин, тоже влияет и на перистальтику кишечника.