«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог

Мы любим яблоки.
Мы любим яблоки.
За то, что они вкусные, за то, что они сладкие.
Люблю яблоки, потому что мы с мамой часто печем шарлотку.
Я могу кушать по пять яблок. Это для меня легкий перекус.
Суперфрукты. Они богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Они дарят нам здоровье и радость, поэтому смело включайте их в свой рацион.
Анна Роенкова, врач-диетолог, нутрициолог:
Яблоки нужно есть всем, это очень низкокалорийный продукт, при этом очень много полезности. Здесь содержатся флавоноиды, которые помогают нам снижать риски инсультов, инфарктов, поэтому обратите внимание, особенно в возрасте 40+, на этот продукт. Здесь также очень много пектина, который помогает снижать нам холестерин, тоже влияет и на перистальтику кишечника.
Максимальное количество в сутки – 300-400 граммов. Людям с чувствительным желудком яблоки лучше всего употреблять в запеченном виде, причем вместе с кожурой, именно в ней сосредоточено большинство витаминов. Еще одно условие – выбирайте яблоки сортов, характерных для нашего региона, так как они адаптированы к климатическим условиям и содержат больше полезных веществ.
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