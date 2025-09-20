Прямой эфир

«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог

20 сентября 2025 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог-1

Мы любим яблоки.

«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог-3

За то, что они вкусные, за то, что они сладкие.

«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог-5

Люблю яблоки, потому что мы с мамой часто печем шарлотку.

«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог-7

Я могу кушать по пять яблок. Это для меня легкий перекус.

«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог-9

Суперфрукты. Они богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Они дарят нам здоровье и радость, поэтому смело включайте их в свой рацион.

«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог-11

Анна Роенкова, врач-диетолог, нутрициолог:
Яблоки нужно есть всем, это очень низкокалорийный продукт, при этом очень много полезности. Здесь содержатся флавоноиды, которые помогают нам снижать риски инсультов, инфарктов, поэтому обратите внимание, особенно в возрасте 40+, на этот продукт. Здесь также очень много пектина, который помогает снижать нам холестерин, тоже влияет и на перистальтику кишечника.

«Яблоки нужно есть всем!» О пользе фрукта рассказал врач-диетолог-13

Максимальное количество в сутки – 300-400 граммов. Людям с чувствительным желудком яблоки лучше всего употреблять в запеченном виде, причем вместе с кожурой, именно в ней сосредоточено большинство витаминов. Еще одно условие – выбирайте яблоки сортов, характерных для нашего региона, так как они адаптированы к климатическим условиям и содержат больше полезных веществ.

Далее смотрите в видео.

# Белорусские фрукты # Овощи и фрукты

Другие новости рубрики

Все новости
«Дажынкі-2025»! В Заславле чествуют лучших аграриев Минской области
20 сентября 2025 13:43

«Дажынкі-2025»! В Заславле чествуют лучших аграриев Минской области

Финал международного музыкального конкурса «Интервидение» пройдёт 20 сентября в Москве
20 сентября 2025 13:41

Финал международного музыкального конкурса «Интервидение» пройдёт 20 сентября в Москве

В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок
20 сентября 2025 13:38

В Беларуси начался сезон сельскохозяйственных ярмарок