Тест-система для выявления оспы обезьян. Где в Беларуси будут проводить диагностику и когда ждать результат?
Новости Беларуси. В Беларуси разработали тест-системы для выявления оспы обезьян. Об этом 13 июня сообщили в Минздраве. В основе диагностики – стандартная ПЦР-технология. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее будут проводить в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, где и появилась новинка. Результаты тестов будут готовы спустя несколько часов после поступления биоматериала.
Владимир Горбунов, директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Сейчас наше население знает очень хорошо, что такое ПЦР, потому что практически все или большинство были протестированы этим методом за последние пару лет. Здесь точно такая же технология, и скорость получения результатов такая же. Я уверен, что широкого применения эта тест-система не найдет, я надеюсь. Потому что оспа обезьян не характеризуется широким распространением. Не ожидается, что заболевшие появятся в нашей стране в ближайшее время.
Вместе с тем список стран, где была выявлена оспа обезьян, постепенно пополняется. Она передается контактным и воздушно-капельным путями. Обычно заболевание протекает в легкой форме и проходит само по себе за две-три недели. Отдельной вакцинации оспа обезьян не требует. Лица, которые были привиты от натуральной оспы, имеют иммунитет и к этому вирусу.