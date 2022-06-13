Тест-система для выявления оспы обезьян. Где в Беларуси будут проводить диагностику и когда ждать результат?

Новости Беларуси. В Беларуси разработали тест-системы для выявления оспы обезьян. Об этом 13 июня сообщили в Минздраве. В основе диагностики – стандартная ПЦР-технология. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее будут проводить в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, где и появилась новинка. Результаты тестов будут готовы спустя несколько часов после поступления биоматериала.