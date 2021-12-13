Петровский о Польше: «И белорус, и украинец там будет человеком 2-3 сорта либо каким-то этнографическим музеем»

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Петр Петровский, политолог:
Вот карта белоруса, мы введем. Сколько там? 300 тысяч православных живет на территории Подляского воеводства? И что будет? Они будут образом врагов для националистов польских в польском правовом поле, на них будут производить мощнейшее давление.
Алена Сырова, СТВ:
Те, у кого карта поляка здесь, мы же их не прессуем.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я опять прихожу к выводу, что карта поляка на территории Беларуси – мощнейшее оружие, которое должно быть запрещено. Раз мы приходим к выводу, что карта белоруса – это плохо.
Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
В 2008 году верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе разработал методические рекомендации по поддержке этнических диаспор зарубежья. Там вещи многие очень хорошо прописаны. Мы видим, какие у наших западных соседей отношения в Евросоюзе – со многими вещами не согласны. Если следовать этим методическим рекомендациям, одними из главных их принципов являются взаимоуважение и добрососедские отношения. Конечно, это приветствуется, если отношения двусторонние. Белорусы поддерживаются на территории Польши, поляки поддерживаются на территории Беларуси. Основная деятельность направлена на сохранение идентификации, взаимоуважение и так далее. Вот те вещи, о которых мы должны говорить.
Петр Петровский:
Многообразие культур.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
О которых мы должны говорить, о которых поляки должны прочитать, не только поляки, но и вся Европа. Я каждый раз удивляюсь, насколько это лживо и лицемерно – очень многое, что идет из европейских институтов. Говорят одно, делают другое.
Петр Петровский:
Идеология польского государства при Пилсудском. У поляков был шанс сделать полинациональное государство межвоенное, когда только 60 % были поляками. Но они мечтали всех ассимилировать, ликвидировать. Сталин им подарил моноэтническое польское государство, где 95 % поляков. И они сегодня вдруг помыслили, что им надо притянуть белорусов, украинцев и других. Но их мечты моноэтничности и привычка уже жить в моноэтническом государстве никуда не делись. И белорус, и украинец там будет человеком 2-3-го сорта либо каким-то этнографическим музеем.
Андрей Лазуткин, политолог:
Те же марши «проклятых солдат». Где они проводятся? Не только в Варшаве, а почему-то на Белосточчине в первую очередь.
Кирилл Казаков:
Хотя жители этих сел против абсолютно.
Андрей Лазуткин:
Если посмотреть карту активности польских националистов, они именно там, на Белосточчине, потому что их там подавляют. Только дернитесь. Посмотрите, у нас новая власть – «Право и справедливость», которая пришла в 2015 году – мы не дадим никому никуда двигаться. Там убрали белорусский язык из школ, там убрали все права, которые они имели. Наше консульство не имеет почти никакой возможности работать, просто кадров нет. Получается, что все белорусское было подавлено за последние пять лет. А мы тут будем им давать какую-то вольницу. Нет, конечно.
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