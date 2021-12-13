Петровский о Польше: «И белорус, и украинец там будет человеком 2-3 сорта либо каким-то этнографическим музеем»

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».

Петр Петровский, политолог:

Вот карта белоруса, мы введем. Сколько там? 300 тысяч православных живет на территории Подляского воеводства? И что будет? Они будут образом врагов для националистов польских в польском правовом поле, на них будут производить мощнейшее давление. Алена Сырова, СТВ:

Те, у кого карта поляка здесь, мы же их не прессуем. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я опять прихожу к выводу, что карта поляка на территории Беларуси – мощнейшее оружие, которое должно быть запрещено. Раз мы приходим к выводу, что карта белоруса – это плохо.

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

В 2008 году верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе разработал методические рекомендации по поддержке этнических диаспор зарубежья. Там вещи многие очень хорошо прописаны. Мы видим, какие у наших западных соседей отношения в Евросоюзе – со многими вещами не согласны. Если следовать этим методическим рекомендациям, одними из главных их принципов являются взаимоуважение и добрососедские отношения. Конечно, это приветствуется, если отношения двусторонние. Белорусы поддерживаются на территории Польши, поляки поддерживаются на территории Беларуси. Основная деятельность направлена на сохранение идентификации, взаимоуважение и так далее. Вот те вещи, о которых мы должны говорить. Петр Петровский:

Многообразие культур.