Могут ли в Беларуси запретить карту поляка и как этот документ разделяет самих жителей Польши?

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Может быть такое, что карту поляка запретят? Парламентарии высказывают такие предположения. Понятное дело, что это инициатива, что ее могут рассматривать, вносить изменения, но все же.

Андрей Лазуткин, политолог:

Это не виза, не вид на жительство, не польское гражданство. По сути дела, это только документ, по которому вы можете в Польше работать легально или учиться. Кирилл Казаков:

Но это шаг в сторону польского гражданства. Андрей Лазуткин:

Посмотрите, например, с той же «короной», коронавирусом. Сейчас в Россию сложно выехать обычному человеку. А подумайте, каково сейчас выехать в Евросоюз. Каналы экономической миграции сегодня закупорены. Это объективная реальность. Даже если мы ее не запретим, это и так все находится в подвешенном состоянии. Наша задача – подумать над правовым инструментом, чтобы ограничить именно экономическую миграцию.

Петр Петровский, политолог:

Здесь важно то, что карта поляка разделяет граждан Республики Беларусь по определенному принципу. И даже поляков разделяет на тех, кто со знаком качества. И если анализировать, то это разжигание социальной, национальной и религиозной вражды. На мой взгляд, это уголовная ответственность, во-первых, за выдачу карты поляка, такие услуги. И второй момент – ответственность тех, кто имеет эту карту. Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Нам бы не загнать тех, кто имеет карту поляка, в подполье. Мы о чем говорим? Запретить Польше выдавать карту поляка невозможно. Петр Петровский:

Возможно вывести людей из-под карты поляка.