Могут ли в Беларуси запретить карту поляка и как этот документ разделяет самих жителей Польши?
Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Может быть такое, что карту поляка запретят? Парламентарии высказывают такие предположения. Понятное дело, что это инициатива, что ее могут рассматривать, вносить изменения, но все же.
Андрей Лазуткин, политолог:
Это не виза, не вид на жительство, не польское гражданство. По сути дела, это только документ, по которому вы можете в Польше работать легально или учиться.
Кирилл Казаков:
Но это шаг в сторону польского гражданства.
Андрей Лазуткин:
Посмотрите, например, с той же «короной», коронавирусом. Сейчас в Россию сложно выехать обычному человеку. А подумайте, каково сейчас выехать в Евросоюз. Каналы экономической миграции сегодня закупорены. Это объективная реальность. Даже если мы ее не запретим, это и так все находится в подвешенном состоянии. Наша задача – подумать над правовым инструментом, чтобы ограничить именно экономическую миграцию.
Петр Петровский, политолог:
Здесь важно то, что карта поляка разделяет граждан Республики Беларусь по определенному принципу. И даже поляков разделяет на тех, кто со знаком качества. И если анализировать, то это разжигание социальной, национальной и религиозной вражды. На мой взгляд, это уголовная ответственность, во-первых, за выдачу карты поляка, такие услуги. И второй момент – ответственность тех, кто имеет эту карту.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Нам бы не загнать тех, кто имеет карту поляка, в подполье. Мы о чем говорим? Запретить Польше выдавать карту поляка невозможно.
Петр Петровский:
Возможно вывести людей из-под карты поляка.
Андрей Муковозчик:
Меня гораздо больше тревожат те 40 организаций, которые имеют право выдавать и так далее. Я бы уже по этому признаку их закрывал. Имеешь право свидетельствовать за заслуги перед Польшей – закрывайся, уезжай в Польшу, там свидетельствуй. Не надо здесь, на территории Беларуси. Вот чем надо заниматься.
Петр Петровский:
Более того, она поляков разделяет. Посмотрите, что сделало польское правительство в 2005 году. Оно попыталось захватить Союз поляков, откололо от нее небольшую политическую часть, тоже привилегированную, а остальной Союз поляков, в котором находится большинство членов польского населения, оно не признает. Более того, части запрещен въезд в Польшу. Почему? Это неправильные поляки. Это поляки, которые польскую националистическую идеологию не разделяют.
Андрей Муковозчик:
Классика получается. Наших покупают на экономический стимул, тогда как на самом деле за картой поляка стоят политические и идеологические цели. Наши на это ведутся. Потому что никто так высоко не думает, никто далеко вперед не смотрит – бензин и сигареты, работать водителем, месяц в рейсе отработал, месяц сидишь дома.
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