В Беларуси отмечают День археолога

День археолога отмечается сегодня, 15 августа. У наследия Беларуси – значительный потенциал для развития историко-культурного туризма. А это сейчас один из основных видов путешествий в мире. Он сочетает познавательные поездки с посещением исторических, архитектурных, природных и культурных достопримечательностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые интересные из них в Беларуси – крепости и замки, дворцово-парковые ансамбли и родовые усадьбы, храмы и монастыри, уникальные уголки нетронутой природы. Гостей нашей страны и белорусских туристов также влекут старинные инженерные сооружения, музеи и этнографические деревни, родные места знаменитых художников, писателей и ученых. Археологические раскопки ведутся в 70 районах Беларуси, большинство – в Гродненской области. Специалисты применяют неинвазивные методы: с их помощью данные можно получить и без вскрытия слоев земли. Острой пока остается проблема так называемых черных копателей. Научное сообщество предлагает ввести полный запрет на использование металлодетекторов физическими лицами аналогично ограничениям на оборот беспилотников.