В Беларуси ускорят строительство объектов сотовой связи

С начала 2025 года в эксплуатацию введено 1 800 базовых станций связи, еще 2,5 тысячи строятся и проектируются. Положения подписанного Президентом указа позволят сократить срок ввода таких объектов до одного года. Нововведения призваны улучшить качество сотовой связи по всей стране, особенно в сельской местности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ позволит ускориться на каждом этапе: от принятия решения о возведении объекта инфраструктуры, отвода земель, проектирования – до ввода в эксплуатацию. Для строительства объектов сотовой связи операторам предоставят земельные участки в аренду на 99 лет. Кроме того, землю под вышку смогут отводить одновременно с подготовкой проекта.

Дмитрий Корзун, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси:

Сам указ, в чем его преимущество, он комплексный. Он на всех этапах (от принятия решения по строительству объекта, на этапе проектирования, строительства, землеотвода) дает определенное преимущество операторам. Давайте мы с вами порассуждаем. Сегодня услуги сотовой подвижной электросвязи также необходимы гражданам, которые получают новое жилье, как работающий водопровод, подведенная электроэнергия и свет в квартирах. Первое, на что обращают внимание, а есть ли связь.

Указ отменяет необходимость разрабатывать предпроектную документацию, получать разрешения на строительство и проходить государственные экспертизы проектов. Кроме того, не понадобится проводить оценку экологического воздействия объектов сотовой связи на окружающую среду. Процесс приемки объектов сотовой связи в эксплуатацию также упростится.