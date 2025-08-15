Басков провёл мониторинг ассортимента школьной продукции в столичном ЦУМе

Август – самая горячая пора для родителей, которые готовят детей в школу. В объектах торговли и на специализированных ярмарках – ассортимент широкий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы приехали в ЦУМ и при входе в детский отдел уже разбегаются глаза. Что не скажешь, конечно, про мое детство, когда мы приходили и в одном отделе видели 10 одинаковых брюк, тетрадки были строго по определенному образцу установленному и портфели практически не отличались друг от друга. Сегодня огромный ассортимент, с ними работают школьные базары. У всех родителей, по сути, есть возможность приехать в одно место, выбрать и одежду, и обувь, и канцелярию, что значительно сохраняет нервы и родителям, и детям.

Также парламентарий принял участие в республиканской благотворительной акции «Соберем детей в школу». Часть покупок отправится в организации Красного Креста на благотворительные цели. Присоединиться к сбору канцелярских принадлежностей для ребят либо сделать пожертвование может каждый.