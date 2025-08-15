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Басков провёл мониторинг ассортимента школьной продукции в столичном ЦУМе

15 августа 2025 06:48
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Август – самая горячая пора для родителей, которые готовят детей в школу. В объектах торговли и на специализированных ярмарках – ассортимент широкий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Басков провёл мониторинг ассортимента школьной продукции в столичном ЦУМе-2

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков провел мониторинг в столичном ЦУМе. Помогал сенатору сын Александр.

Басков провёл мониторинг ассортимента школьной продукции в столичном ЦУМе-4

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Мы приехали в ЦУМ и при входе в детский отдел уже разбегаются глаза. Что не скажешь, конечно, про мое детство, когда мы приходили и в одном отделе видели 10 одинаковых брюк, тетрадки были строго по определенному образцу установленному и портфели практически не отличались друг от друга. Сегодня огромный ассортимент, с ними работают школьные базары. У всех родителей, по сути, есть возможность приехать в одно место, выбрать и одежду, и обувь, и канцелярию, что значительно сохраняет нервы и родителям, и детям. 

Также парламентарий принял участие в республиканской благотворительной акции «Соберем детей в школу». Часть покупок отправится в организации Красного Креста на благотворительные цели. Присоединиться к сбору канцелярских принадлежностей для ребят либо сделать пожертвование может каждый.

# Школьные принадлежности # Подготовка к школе # Дмитрий Басков

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