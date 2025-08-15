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Заседание Евразийского межправительственного совета продолжается в Кыргызстане

15 августа 2025 07:04
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Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран ЕАЭС продолжится сегодня, 15 августа. Мероприятие принимает город Чолпон-Ата в Кыргызстане. Главы правительств стран союза обсуждают ключевые шаги в развитии интеграции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Евразийского межправительственного совета продолжается в Кыргызстане-2

Повестка включает около 20 вопросов, которые касаются взаимодействия в рамках Союза. Запланирована также встреча глав делегаций-участников заседания Евразийского межправительственного совета с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым. Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления интеграции на пространстве Евразии. В 2025 году наша страна председательствует в Союзе. Основной приоритет – практическая отдача от принимаемых документов.

# Международная политика # Александр Турчин

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