Более 60% немцев считают коалицию канцлера Мерца разобщённой – опрос

В Германии после 100 дней руководства правительством, по данным соцопросов, более 60 % немцев считают коалицию канцлера Мерца разобщенной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Респонденты отмечают, что не видят тесного сотрудничества между консерваторами и социал-демократами. Эксперты уверены, что раздробленность свидетельствует о растущем недоверии к способности коалиции эффективно управлять страной и решать насущные проблемы. Сейчас кабинет министров ФРГ сталкивается с серьезными вызовами, которые объясняются не только внешним геополитическим давлением, но и растущим влиянием оппозиционных сил.