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Более 60% немцев считают коалицию канцлера Мерца разобщённой – опрос

15 августа 2025 05:53
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В Германии после 100 дней руководства правительством, по данным соцопросов, более 60 % немцев считают коалицию канцлера Мерца разобщенной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60% немцев считают коалицию канцлера Мерца разобщённой – опрос-2

Респонденты отмечают, что не видят тесного сотрудничества между консерваторами и социал-демократами. Эксперты уверены, что раздробленность свидетельствует о растущем недоверии к способности коалиции эффективно управлять страной и решать насущные проблемы. Сейчас кабинет министров ФРГ сталкивается с серьезными вызовами, которые объясняются не только внешним геополитическим давлением, но и растущим влиянием оппозиционных сил.

# Германия # Опрос

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