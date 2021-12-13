Белоконев: ни одна страна ОДКБ не лезет в наши внутренние дела, а какой-то Евросоюз считает своим правом что-то советовать

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Давайте говорить по-честному. Многие вещи, которые мы делали раньше, до 2020 года, где-то шли в угоду Евросоюзу, Западу, потому что по каким-то моментам мы не хотели с ними ссориться, ругаться – какие-то кредиты, еще что-то. Сейчас мы для себя четко поняли, к чему может привести такая политика. И мы стали достаточно жестко себя позиционировать. Как только мы перешли к жесткому позиционированию, тут же получаем фидбэки. Мы должны свою законодательную систему строить таким образом, чтобы защитить себя, как нам удобно. Блоковая система существует, хотим мы этого или нет. Мы в ОДКБ, кто-то в НАТО. Почему ни одна страна ОДКБ не советует, как нам жить, как проводить выборы, не лезет в наши внутренние дела? А какой-то Евросоюз считает своим правом нам что-то советовать. Как это вообще можно понять? Пусть они у себя наведут порядок.