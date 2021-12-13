Белоконев: ни одна страна ОДКБ не лезет в наши внутренние дела, а какой-то Евросоюз считает своим правом что-то советовать

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Давайте говорить по-честному. Многие вещи, которые мы делали раньше, до 2020 года, где-то шли в угоду Евросоюзу, Западу, потому что по каким-то моментам мы не хотели с ними ссориться, ругаться – какие-то кредиты, еще что-то. Сейчас мы для себя четко поняли, к чему может привести такая политика. И мы стали достаточно жестко себя позиционировать. Как только мы перешли к жесткому позиционированию, тут же получаем фидбэки. Мы должны свою законодательную систему строить таким образом, чтобы защитить себя, как нам удобно. Блоковая система существует, хотим мы этого или нет. Мы в ОДКБ, кто-то в НАТО. Почему ни одна страна ОДКБ не советует, как нам жить, как проводить выборы, не лезет в наши внутренние дела? А какой-то Евросоюз считает своим правом нам что-то советовать. Как это вообще можно понять? Пусть они у себя наведут порядок.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:
Я скажу просто для примера. У нас действовала «Польская школа», где дети от года до десяти учились только на польском языке. Потом посмотрели процент выезда выпускников – составлял практически больше 80 %. То есть мы воспитывая своих граждан, обучая их…
Алена Сырова, СТВ:
По сути, воспитывали поляков.
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