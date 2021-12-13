Карта поляка для дешёвой рабочей силы или чтобы помочь этническим представителям страны за рубежом? Мнения экспертов

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Карту поляка они же придумали. Для чего?

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Чтобы затащить сюда дешевую рабочую силу. Обслуживающий персонал. Алена Сырова, СТВ:

Прежде чем получить карту поляка, тому же белорусу нужно сдать экзамен по польскому языку, по польской истории. Кирилл Казаков:

Доказать, что у тебя дедушка похоронен где-то под Гданьском. Алена Сырова:

Помимо всего еще и польский гимн выучить. Наши люди иногда и своей истории, и своего языка так не знают. Получается это насаждение конкретно их ценностей и их идеологии. Петр Петровский, политолог:

Почему? Потому что карта поляка – это не только высосать кадры, а сделать определенную часть населения на территории Беларуси себе лояльной и разделить, агрегировать часть населения на правильных и неправильных. Кирилл Казаков:

Высказали такую мысль, что карта поляка, по идее, должна быть приравнена к двойному гражданству и вообще де-факто запрещена на территории Беларуси.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

К этому давным-давно надо было прийти. Что делают еще поляки? Есть один, кто едет просто, он поехал туда на заработки. В Польшу. Он не какой-то там националист или еще что-нибудь. А есть, кто поехал туда по карте поляка. И поляки демонстративно – тот, кто приехал по карте поляка, у него будут лучшие условия, лучшая заработная плата. А ты будешь как быдло. Туалеты убирать общественные и так далее. И вот это понятие, которое появилось уже в XXI веке – информационное противоборство. Они же очень активно этим манипулируют. Приглашают наших врачей, говорят, заработная плата будет 5 000 евро. И люди, ведущиеся, извиняюсь за выражение, на лохотрон, едут туда. Извините меня, у нас в медицинском институте на польском языке не преподают. А поляки не начали учить белорусский или русский язык. Второе. Ни один уважающий себя заведующий клиникой и так далее не поставит хирурга делать операции, если он не знает, он вообще гланды от аппендикса отличить может или нет. Андрей Муковозчик:

Красная зона, куда сами не хотят. Олег Белоконев:

Поэтому эти люди, я массу примеров таких знаю, кто вот так вот повелся и убирают в социальных приютах горшки. Алена Сырова:

Давайте еще про то, что карта поляка – это все же идеология. Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Знаете, скажем так, этнографические карты не всегда совпадают с государством. С этим, я думаю, согласятся все. Особенно в Европе, которая перекраивала границы не раз, не два, не три и не четыре. И, конечно, желание помочь своим этническим, скажем так, представителям за рубежом, я считаю, достаточно похвальное желание. Желание сохранить самобытность, культуру и так далее. Оно всегда приветствуется. Вместе с тем есть определенные понятия и ограничения. Карта поляка была принята в 2007 году. Это документ, фактически признание польским государством этнической принадлежности гражданина к польской нации. Она не дает никаких политических прав, но она дает достаточно большое количество разных бонусов. Начиная от бонуса на обучение, заканчивая социальными бонусами, работой без специальной регистрации, бизнесом без специальной регистрации. Плюс в последующем развитии этих прав в рамках этой карты даются дополнительные деньги на приобретение жилья и так далее. Но вопрос заключается в чем? Вопрос в двух моментах, на мой взгляд. Во-первых, поляков сегодня 38 миллионов где-то. За рубежом, по разной статистике, от 51 до 57 миллионов их проживает. Конечно, повторюсь, похвальное желание, с учетом истории, традиций и так далее. На территории Беларуси по последней переписи 2019 года проживало немного больше 290 тысяч поляков. Карт поляка с момента начала выдачи было выдано немножко больше 255 тысяч.

Кирилл Казаков:

То есть почти все, кто хотел, по идее, должен был получить. Иван Мамайко:

Я вам пропорции просто сказал. На территории Беларуси проживает 290 – это те, которые назвали себя поляками. Если те, которые отвечали на вопрос «Какой язык у вас родной» – «польский» ответили всего лишь в районе 15 тысяч. Так вот, 290 тысяч. За рубежом от 51 до 57 миллионов. 255,5 тысячи карт поляка выдано. Так вот, 43 % из этих карт поляка получили граждане Беларуси. Это я веду речь в продолжение своей темы о том, что, во-первых, поляки решают таким образом свой трудовой ресурс. Потому что поляки имеют свои взгляды, в том числе на миграцию трудовую. Они не хотят видеть выходцев из Ближнего Востока. Кирилл Казаков:

Когда я вижу на марше, который у них проходит ежегодно 11 октября, у неонацистов большие флаги, например, Польши, на которых написано о том, что не забудем Львов и Вильно, я понимаю, что, скорее всего, эта карта поляка – это такая ползучая оккупация Беларуси. Иван Мамайко:

Я хочу еще продолжить. Второй нюанс, который мы должны обязательно учитывать. То, что у нас с Польшей была тоже своя история. Существовало свое государство, Речь Посполитая. Я веду речь о первой Речи Посполитой, не о второй, где было унитарное государство и где белорусов не признавали вообще как нацию. И вопрос заключается в том, что вот именно вторая эта Речь Посполитая… Ведь граница проходила недалеко от Минска. И фактически карту поляка можно получить по двум основаниям. Либо подтвердить этническую принадлежность за счет определенной комбинации родственников, либо второе – есть нюанс, на котором я остановлюсь чуть позже. Так вот, первой ситуации у нас может претендовать любой житель Западной Беларуси. Кирилл Казаков:

Вы были начальником столбцовской милиции, вам ли этого не знать.

Иван Мамайко:

Конечно. Граница как раз проходила по территории Столбцовского района. Часть района была в Западной Беларуси, часть в БССР. Так вот, вопрос заключается в том, что с этой точки зрения можно сегодня потенциально рассматривать… Кирилл Казаков:

Половину Беларуси. Иван Мамайко:

Да. Вопрос ведь в чем? Я почему начал с вопроса поддержки этнокультурной идентификации. Большинство белорусов, которые получали карту поляка, по крайней мере, до последнего времени, руководствовались коммерческим бонусом. Кирилл Казаков:

Ведь на самом деле, если поставить для них такой вопрос ребром: либо карта поляка, либо отказ от белорусского гражданства. Ведь, по сути, есть какое-то нарушение закона? Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:

Нет, нарушение есть закона для госслужащих фактически. Потому что для обыкновенного белоруса, если он обладает картой поляка, то фактически для него ограничений нет, он на самом деле идет на этот бонус.