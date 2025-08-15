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Рейтинг правящей коалиции Эстонии обвалился до исторического минимума

15 августа 2025 07:06
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Эстонская власть теряет доверие. По результатам опроса, рейтинг правящей коалиции обвалился до исторического минимума, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг правящей коалиции Эстонии обвалился до исторического минимума-2

Поддержка двух партий, из которых сейчас состоит правительство, составляет всего 14,7 %, что почти на половину ниже показателя трехмесячной давности. В марте снижение рейтинга привело к выходу из коалиции третьей партии – социал-демократов. На этом фоне оппозиционные силы набирают популярность. За них выступают три четверти респондентов. Снижение поддержки правящей коалиции эксперты объясняют недовольством населения увеличением расходов на оборону при одновременном сокращении источников пополнения бюджета страны. 

# Международная политика

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