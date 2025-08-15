На 50-70 баллов выросли проходные по разным специальностям – Баханович об итогах вступительной

Равные и прозрачные условия для всех. В Минобразования проанализировали итоги вступительной кампании в вузы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее особенностью стал рост проходных баллов на специальности естественно-научного и инженерного профилей. Всего зачислено более 45,5 тысячи человек. Свыше 30,5 тысячи будут учиться за счет бюджета. Каждый четвертый первокурсник – будущий инженер. Каждый десятый – станет педагогом, медиком или работником АПК.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси: Каждый четвертый – это человек, который уже достиг очень больших высот в своем образовании в школе или в колледже. В этом году практически по всем специальностям мы очень сильно подросли. От 50 до 70 баллов по разным специальностям выросли проходные баллы. Где-то больше, где-то меньше, но это говорит о том, что действительно сегодня молодежь понимает, как важно хорошо учиться.

Каждый пятый бюджетник дневной формы получения образования – целевик. В текущем году было заключено более 5 900 целевых договоров, и это почти на тысячу больше, чем в 2024-м. В числе лидирующих направлений – медицинское, педагогическое, инженерное. Еще одна новация этого года – первый выпуск инженерных классов, свыше 2,5 тысячи школьников. Порядка 400 человек стали студентами БНТУ.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

Я вижу, что и интерес реального сектора экономики к инженерным классам, потому что они очень активно включаются, заключают договора трехсторонние со школами: школа, университет и промышленные предприятия. И это позволяет предприятию уже по сути на начальном этапе видеть своего будущего работника. С ним можно начинать работать, приглашать его на дни открытых дверей, на предприятие, не только в университете.

Хорошо себя зарекомендовала электронная очередь для подачи документов в вузы. В следующем году она также будет работать. Около 15 тысяч абитуриентов с помощью онлайн-сервиса предварительно выбрали время обращения в приемную комиссию. Это каждый третий абитуриент. Особенно востребованной услуга была у иногородних поступающих.