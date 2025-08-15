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Президент Литвы выдвинул кандидатуру Инги Ругинене на пост премьер-министра

15 августа 2025 05:50
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В Литве представлена кандидатура на пост премьер-министра республики. Подписан указ о выдвижении на эту должность социал-демократа Инги Ругинене, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Литвы выдвинул кандидатуру Инги Ругинене на пост премьер-министра-2

Окончательное утверждение состоится после рассмотрения Сеймом. Напомним, предыдущее правительство и премьер ушли в отставку в связи с коррупционным скандалом. Причиной стали публикации в СМИ о финансовых злоупотреблениях. Сообщалось, что до вступления в должность Палуцкас в обход очереди получил кредит для компании, в которой он был основным акционерном.

# Международная политика # Новости Литвы

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