Президент Литвы выдвинул кандидатуру Инги Ругинене на пост премьер-министра

В Литве представлена кандидатура на пост премьер-министра республики. Подписан указ о выдвижении на эту должность социал-демократа Инги Ругинене, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окончательное утверждение состоится после рассмотрения Сеймом. Напомним, предыдущее правительство и премьер ушли в отставку в связи с коррупционным скандалом. Причиной стали публикации в СМИ о финансовых злоупотреблениях. Сообщалось, что до вступления в должность Палуцкас в обход очереди получил кредит для компании, в которой он был основным акционерном.