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Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки

12 апреля 2024 19:21
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Их все манит неизведанное, они смотрят в небо с надеждой, что стихия их примет. Эта внеземная одиссея началась задолго до наших дней, но именно 12 апреля навсегда вошло в историю как отправная точка человека в космосе. По иронии судьбы полет корабля «Союз МС-25» с белоруской на борту приурочили к 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли.

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки-1

И по той же иронии, эта миссия стала личным проектом первого человека в государстве. Декабрь 2022-го. Подмосковный центр подготовки космонавтов. Тот самый легендарный Звездный городок. Среди десятка тренажеров, экзаменаторов и почетных гостей трудно не заметить шесть обворожительных улыбок. Эта и есть те самые белорусские кандидатки на космический полет – первый в истории нашей независимости.

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Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки-4

Константин Герцев, корреспондент:
Олег Новицкий – один из ведущих космонавтов «Роскосмоса», ему доверили не только первую белоруску, но и место в первом в мире реальном киноэкипаже. Именно на этом аппарате «Союз МС-18» он вместе с российской актрисой Юлией Пересильд вернулся на Землю. Как это человеческое творение выдержало испытание на скорости 27 тысяч километров в час, уму непостижимо.

21 марта. Этот день мы приближали как могли, но жизнь оказалась прозорливее. За 20 секунд до старта автоматика сказала свое слово и отменила пуск ракеты-носителя. Впервые в современной истории отечественной космонавтики. Причина – в просадке напряжения химического источника тока – несмертельно, но критично. О ситуации подробно сразу доложили Президенту Беларуси. Экипаж эвакуировали, а старт перенесли на резервный день. Поклонникам по всему миру оставалось лишь гадать, как отмену пуска воспримет дебютант Марина Василевская.

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки-7

Юрий Борисов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»:
Она очень стрессоустойчивая. Я помню, 21 числа у нас была отмена пуска. На чаепитии вечером с ней разговаривал. Говорю: как ты перенесла этот момент? Говорит: ну, как будто на тренажере побывала, зато мне теперь будет легче, я уже знаю, как второй раз садиться в корабль.

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки-10

Настрой остался, изменилось лишь время в пути. Вместо трех часов – двое суток, и «Союз МС-25» успешно состыковался с МКС. Белорусский флаг впервые в истории появился на экране Центра управления полетов – теперь мы официально в ряду космических держав.

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Бедларусь:
Я же был свидетелем неудачного запуска российской ракеты, которая несла на орбиту наш спутник. И представьте. Я уже до деталей понимаю, как стартует ракета, как она уходит, как там идут эти команды. Я сидел на этом пункте управления полетом. И вот отсчет. 10-я секунда, полет нормальный, 20-я, 74-я – на борту внештатная ситуация. Я говорю: что такое? Связи с ракетой нет. Тогда. Ну и вот я сижу. Бах! Внештатная ситуация. Я через секунду понял, что ракета, скорее всего, не полетит. Командир пуск отложил на 24 часа. То наложилось на это, и тут хоть с ума сойди.

22 июля 2012-го все с того же космодрома Байконур запустили первый белорусский космический аппарат, на этот раз успешно, и вот уже практически 12 лет он фотографирует территорию земного шара с высоты полтысячи километров.

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки-16

Бескрайняя казахская степь. После выстрела защитного экрана приступают к вскрытию капсулы, через люк уже можно увидеть наших героев. Техники расспрашивают о состоянии корабля, медики – здоровья, и определяют очередность эвакуации. Первый – командир.

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки-19

Анатолий Михалищев, руководитель оперативно-технической группы:
На этапе парашютного спуска мы с экипажем запрашивали их самочувствие, они на всех этапах говорили, что у них состояние отличное. Мы первые заглянули в спускаемый аппарат, они также подтвердили, что чувствуют себя хорошо. И мы визуально видели, что они на самом деле чувствуют себя хорошо.

Для Олега Новицкого это уже четвертый полет на МКС. Может, поэтому он так непоколебимо занимает свое место в кресле. Следом за Новицким – американка Лорел О’Хара, она пробыла на МКС полгода и ее сменила на посту Трейси Дайсон. Завершает первый белорусский космонавт Марина Василевская.

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки-22

Юрий Борисов:
Это всегда непривычно, неожиданно.
– С белорусами приятно работать?
– С белорусами вдвойне приятно. Братья все-таки.

Первый полёт белоруски в космос! Показываем исторические моменты подготовки, старта и посадки-25

Награда всегда найдет своих героев. Эта традиция еще советской эпохи, но тем она и значимее. Встать в один ряд с великими – ноша, посильная лишь избранным. Первая, но точно не последняя. Еще одно обещание, данное Президентом Лукашенко. Белорусский экипаж – это больше, чем реальность. Кандидаты уже известны. Мы не делаем первые шаги, мы лишь продолжаем традиции предков всегда и во всем быть на шаг впереди. Космос – это здесь и сейчас.

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# Белорусские космонавты # общество # Константин Герцев # Юрий Борисов # Александр Лукашенко

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