Этот полёт войдёт в историю! Как белорусские космонавтки готовятся к экспедиции на МКС?

Пока космос – это зона, свободная от политических и военных предрассудков, где работают другие, межгалактические законы. А вскоре Беларусь ждет событие буквально вселенского масштаба. Уже 21 марта впервые наша соотечественница Марина Василевская в составе международной экспедиции отправится на МКС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши в космосе – раньше это казалось далекой мечтой. Но шаг за шагом – и мы уже практически у цели. На неделе в Звездном городке белоруска прошла итоговые испытания перед стартом, на которых побывал и Константин Герцев.

– 10 секунд, полет нормальный?

– На борту порядок.

Первые слова экипажа уже на орбите – знак качества всей космической подготовки. Но это еще впереди, а пока финальные испытания перед большим стартом 21-й экспедиции посещения МКС, который навсегда войдет в историю независимой Беларуси. Лукашенко – кандидаткам в космонавты: вы не пропадете, из миллиона девчонок вас выбрали!

Увидеть нашу планету с орбиты мечтают миллионы, но космос открывается только для избранных. Марина Василевская и Анастасия Ленкова – бортпроводник «Белавиа» и врач РНПЦ детской хирургии – вытянули свой звездный билет. Их доверили лучшим из лучших, чтобы через полгода они шагали в такт с укротителями невесомости.

Марина Василевская, участница космического полета:

Так как мы очень хорошо подготовлены, мы прошли подготовку, у меня очень опытный экипаж – профессионалы своего дела. Поэтому я надеюсь, что все получится по плану. Они прыгали с парашютом, бороздили просторы в гидролаборатории, вращались в центрифуге и выживали в лесах Подмосковья. Ну, и конечно, выучили до автоматизма не один свод космических правил – отличные на каждый этап полета. Старт и посадка – самые динамические, поэтому и так много внимания к работе экипажа именно на корабле «Союз».

Константин Герцев, корреспондент:

Это только на первый взгляд кажется, что люди в скафандрах сидят, перелистывают буклеты и тычут в кнопки на консоли. На самом деле несколько часов они будут на грани жизни и смерти. Поэтому сейчас в тренажере «Союз» они отрабатывают все не то что фактические, а гипотетические сценарии, потому что там, в космосе, подсказать будет уже сложнее. Да и выпрыгнуть в зал с коллегами уже точно не получится.

Главное – научиться побеждать стресс, а значит предельно жестко контролировать свое тело и мозг. Только на старте вес космонавта увеличивается в семь раз, а уже в невесомости организм запускает процесс перезагрузки, результат которой лотерея ценою в жизнь.

Александр Васин, врач экипажа:

Они были на центрифуге, в барокамере, вестибулярные кресла, то есть все тренажеры, которые есть в центре, использовались в ходе подготовки для этого экипажа. Кроме этого, огромный задел в состоянии здоровья. Тоже позволяет этому экипажу в такой кратчайший срок подготовиться.

За подготовкой девушек в Звездном городке наблюдает живая легенда – Петр Климук, именно он в декабре 73-го открыл для Беларуси космос. Каждый коридор, тренажер и специалиста он знает не понаслышке, более 10 лет возглавлял легендарный Центр имени Гагарина. «В Центре подготовки хорошего мнения о наших девчонках-белорусах». Петр Климук о тренировке космонавток. Тут же Петр Ильич попросит роль основного экипажа не возвышать. Он и сам на свой первый старт отправился в статусе дублера, поэтому с уверенностью заверяет: в ЦПК уровень подготовки у каждого на высоте. Экзаменационная комиссия оценку Климука только подтвердит: оба сдали на отлично.

Анастасия Ленкова, участница космического полета:

Для того мы и дублируем, чтобы иметь возможность при какой-либо ситуации заменить основной экипаж. Поэтому, конечно, морально мы все готовы. Мы для этого здесь и находимся, для этого сюда пришли. Олег Новицкий: космонавты являются друзьями и на станции, и после выполнения полета. Подробности. Уже на орбите присматривать за Мариной Василевской и Анастасией Ленковой будут два аксакала космоса – Герои России Олег Новицкий и Иван Вагнер. Нотку интернационала добавили астронавты NASA – Трейси Дайсон и Дональд Петтит.

Я не командир, но бортинженер – хорошо. Но все же полет не статуса ради. У белорусок на МКС ряд исследовательских задач, в том числе для нужд Национальной академии наук. Наши интересы в космосе от биологии и физиологии до коммерческих целевых работ. На 12 суток экспедиции запланированы восемь экспериментов, из которых половину опробуют впервые.

Петр Климук, космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Я когда в посольстве был, занимался спутником дистанционного зондирования, который как раз белорусские ученые сделали. Запускался он ракетоносителем России, и второй спутник, спутник связи, который запустили китайцы. Тоже это белорусский спутник связи.