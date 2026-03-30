Какие ошибки учтут при строительстве 3-го блока БелАЭС и насколько энергетика выгодна для Беларуси? Обсудили в ток-шоу
После Чернобыля: путь к восстановлению и развитию. Как сегодня развиваются пострадавшие регионы? Удалось ли снизить уровень радиофобии в обществе? И какую роль в экономике страны играет современная энергосистема, включая атомную?
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили опыт восстановления, социальные инициативы и долгосрочные энергетические перспективы Беларуси.
Что знают белорусы о работе АЭС? Ответит эксперт
Дмитрий Рутковский, начальник Главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:
На мой взгляд, все от того, что информация подается, возможно, населению не совсем корректно и не совсем тем, кто должен эту информацию давать. Безусловно, мы пытаемся общаться с населением, проводим информационные пропагандистские группы и встречаемся с людьми. Просто многие не понимают, что это за объект и что туда будет завозиться, насколько это безопасно либо небезопасно, поэтому этот фактор присутствует. Население где-то впитывает информацию. Особенно это, к сожалению, с оппозиционных средств массовой информации, которые подают информацию так, как они хотят.
Кирилл Казаков, СТВ:
Деструктивно.
Дмитрий Рутковский:
Тут вопрос исключительно в информативности, то есть нужно объяснить, что это такое, что это за отходы, как они захораниваются, что во всем мире, где есть атомные электростанции, соответственно, есть такие объекты, где принимают этот весь мусор, который с атомной станции.
Как будет обеспечена безопасность со стройкой новых блоков АЭС?
Александр Ракавчук, начальник цеха радиационной безопасности Белорусской атомной электростанции:
Конечно, мы понимаем, что при эксплуатации первого и второго блока, они являются критически важными объектами с той точки зрения, что имеют потенциальное радиационное воздействие. Поэтому компетенций нашего персонала в настоящее время достаточно. При эксплуатации мы это доказали. У нас отсутствуют события, связанные с выходом радиоактивных веществ за установленные границы, территории, здания и помещений нашей станции. В части дозовых нагрузок нашего персонала, а также населения, у нас отсутствуют какие-либо превышения установленных для населения квот, для персонала нашего доз облучения.
Поэтому понимаем, что наша безопасная и надежная эксплуатация за этот промежуток времени имеет обоснованность. Это не просто цифры, это конкретные свидетельства того, что мы с этим справились. И с третьим блоком в рамках квалификации нашего персонала также имеются, конечно, все возможные варианты в части обучения персонала, набора персонала. Но мы ожидаем прибытия в рамках эксплуатации третьего блока конкретных специалистов, выпускников наших вузов.
Насколько выгодна АЭС для Беларуси?
Юлия Абухович, экономический аналитик:
Сейчас уже градообразующее предприятие, а еще один блок, то это дополнительные рабочие места, дополнительное развитие компетенций, причем это же не разнорабочие, это высококвалифицированные кадры, а значит, это нагрузка на наши вузы, на всю систему для подготовки именно этих кадров. То есть это рост экономический, это развитие человеческого потенциала, это развитие социальной сферы. Этот новый энергоблок позволит нам пройти еще одну ступеньку в нашем всеобщем развитии, и мы не только говорим об экономике.
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