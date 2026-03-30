Какие ошибки учтут при строительстве 3-го блока БелАЭС и насколько энергетика выгодна для Беларуси? Обсудили в ток-шоу

После Чернобыля: путь к восстановлению и развитию. Как сегодня развиваются пострадавшие регионы? Удалось ли снизить уровень радиофобии в обществе? И какую роль в экономике страны играет современная энергосистема, включая атомную? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили опыт восстановления, социальные инициативы и долгосрочные энергетические перспективы Беларуси. Что знают белорусы о работе АЭС? Ответит эксперт

Дмитрий Рутковский, начальник Главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:

На мой взгляд, все от того, что информация подается, возможно, населению не совсем корректно и не совсем тем, кто должен эту информацию давать. Безусловно, мы пытаемся общаться с населением, проводим информационные пропагандистские группы и встречаемся с людьми. Просто многие не понимают, что это за объект и что туда будет завозиться, насколько это безопасно либо небезопасно, поэтому этот фактор присутствует. Население где-то впитывает информацию. Особенно это, к сожалению, с оппозиционных средств массовой информации, которые подают информацию так, как они хотят. Кирилл Казаков, СТВ:

Деструктивно. Дмитрий Рутковский:

Тут вопрос исключительно в информативности, то есть нужно объяснить, что это такое, что это за отходы, как они захораниваются, что во всем мире, где есть атомные электростанции, соответственно, есть такие объекты, где принимают этот весь мусор, который с атомной станции. Как будет обеспечена безопасность со стройкой новых блоков АЭС?