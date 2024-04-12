Дзермант: Лукашенко как опытный политик посылает сигналы – никто не поведется на очередную разводку

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот сейчас какая ситуация. Они в Швейцарии собирают, знаете, в православии есть такой Волчий собор. Вот совет нечестивых в первом псалме. Блажен муж и жене, иди на совет нечестивых. Так вот, они в этой Швейцарии собираются, там взяли его хозяева. И у них какая задумка? Собрать как можно больше своих марионеток, то есть там все эти западные 50 стран, и затянуть как можно больше всяких вот различных других субъектов, игроков. Вряд ли там можно их называть субъектами, тем не менее. Вот чтобы флагов было как можно больше.

И затем, вы представляете: вот, мол, большая часть мира. Ну ладно, там без России и Китая. Вот Россия, мы хотим мира – вот тебе условия, дипломатический ультиматум. Естественно, Россия на такое не пойдет. И чтобы эту карту выбить, выходит на арену президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным, долгих четырехчасовых переговоров и говорит журналистам, делает заявление. А кто был против мира? Путин? Никогда. Мы помним, как это все происходило в Беларуси. Владимир Ростиславович Мединский здесь ждал день, два, три. Мы уговаривали, Лукашенко звонил, прислать переговорную группу. В Беловежской пуще прошло три раунда, и в Стамбуле уже был выработан документ, который был парафирован украинской стороной. Это что значит? Она согласилась с этими условиями.

Как сказал Дмитрий Песков, да, сейчас ситуация изменилась, потому что в Конституции записаны новые регионы. Но это может быть основой. Может быть основой, как Батька говорит, от чего можно плясать. То есть мы готовы к переговорам. И самые важные слова Лукашенко здесь: не захотите – значит, вы не хотите мира. Вот такая шахматная партия.