Дзермант: Лукашенко как опытный политик посылает сигналы – никто не поведется на очередную разводку

Григорий Азаренок и Алексей Дзермант в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок и Алексей Дзермант в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот сейчас какая ситуация. Они в Швейцарии собирают, знаете, в православии есть такой Волчий собор. Вот совет нечестивых в первом псалме. Блажен муж и жене, иди на совет нечестивых. Так вот, они в этой Швейцарии собираются, там взяли его хозяева. И у них какая задумка? Собрать как можно больше своих марионеток, то есть там все эти западные 50 стран, и затянуть как можно больше всяких вот различных других субъектов, игроков. Вряд ли там можно их называть субъектами, тем не менее. Вот чтобы флагов было как можно больше.
И затем, вы представляете: вот, мол, большая часть мира. Ну ладно, там без России и Китая. Вот Россия, мы хотим мира – вот тебе условия, дипломатический ультиматум. Естественно, Россия на такое не пойдет. И чтобы эту карту выбить, выходит на арену президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным, долгих четырехчасовых переговоров и говорит журналистам, делает заявление. А кто был против мира? Путин? Никогда. Мы помним, как это все происходило в Беларуси. Владимир Ростиславович Мединский здесь ждал день, два, три. Мы уговаривали, Лукашенко звонил, прислать переговорную группу. В Беловежской пуще прошло три раунда, и в Стамбуле уже был выработан документ, который был парафирован украинской стороной. Это что значит? Она согласилась с этими условиями.
Как сказал Дмитрий Песков, да, сейчас ситуация изменилась, потому что в Конституции записаны новые регионы. Но это может быть основой. Может быть основой, как Батька говорит, от чего можно плясать. То есть мы готовы к переговорам. И самые важные слова Лукашенко здесь: не захотите – значит, вы не хотите мира. Вот такая шахматная партия.
Алексей Дзермант, политолог:
Да, при том, что нужно понимать, что вот те условия, которые тогда были записаны в парафированных украинской стороной Стамбульских соглашениях, – это действительно нейтральный статус, то есть отказ от вступления в НАТО, это фиксация территориальных потерь Украины. И правильно. Абсолютно правильно обращает внимание Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, что реалии на Земле изменились уже. Да, Стамбульские соглашения могут быть взяты за основу. Это кардинальное сокращение украинских Вооруженных сил, там были прописаны конкретные цифры. Это нейтральный статус Украины. И это признание новых реалий на территориях, в том числе присоединение к России новых регионов. Вот эти принципы остаются неизменными. Дальше можно обсуждать что угодно и как угодно, какие-то новые предложения вносить. Но Россия сказала: те формулы, которые предлагает Запад, не проходят. Более того, Сергей Лавров говорит еще и о китайском плане. Он более глобален. Он касается не только Украины. Фундаментальные основы безопасности, неделимая безопасность на планете.
Это значит, что нужно договариваться конкретно и с США, и с НАТО, с одной стороны, с Россией, с Китаем, с другими заинтересованными странами в том, чтобы действительно на планете установился некий баланс и паритет. А не так, что Запад дальше и дальше двигается, устраивает войны, конфликты, а мы вынуждены это все разгребать.
Поэтому очень четко обозначена позиция российского руководства по Украине. Это те принципы, которые были озвучены в свое время в Стамбуле, но с учетом новых реалий. И в глобальном контексте это такой китайский план, российско-китайский план, который предусматривает договор уже о принципах глобальной безопасности. И да, действительно, Президент Беларуси как опытный переговорщик, опытный политик, он, естественно, посылает сигналы. Да, вы хотите нас вот выставить в качестве тех, кто отказывается якобы собрать эту коалицию там, у себя. Но делаете попытки нас изолировать. Это не получится. Мы тоже за мир, но на каких условиях?
А условия вот такие и такие. То есть никто не поведется на эту очередную разводку. Тем более он говорит: да, а с кем подписывать? У Зеленского заканчивается легитимный срок президентства, а потом, как с Минскими соглашениями, будут нам рассказывать. «Это было для отвода глаз, чтобы снова там подготовиться к войне!» Не, ребят, мы уроки ваши хорошо выучили.
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