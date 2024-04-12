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Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет

12 апреля 2024 18:16
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В 2024 году Беларусь отпразднует 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, конечно, за возможность жить под мирным небом мы не устаем благодарить наших ветеранов. Сегодня их осталось не так много. И наша обязанность – окружить заботой, оказать помощь и просто помнить! Герой нашего следующего материала освобождал Беларусь, встретил Победу в Берлине. Его имя хорошо известно каждому жителю Новогрудка. Иван Баранков. Сегодня, 12 апреля, он принимал многочисленных гостей по случаю своего 100-летнего юбилея.

На празднике в доме ветерана побывала и Алена Жиборт.

Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет-1

Жмем вашу руку. Во-первых, большое вам спасибо за Победу, вы для нас всегда были, есть и останетесь примером настоящего служения Отечеству.

Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет-4

100 лет в строю. В Новогрудке сегодня праздник: свой вековой юбилей отмечает Иван Баранков. Желающих пожать ветерану руку в этот день немало. Иван Павлович – известный в городе человек. Его юбилей – праздник для многих. Но в первую очередь рядом, конечно, самые близкие и родные.

Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет-7

Алла Баранкова, дочь:
Я очень люблю своего папу, очень горжусь своим папой. Перенес очень много, и после войны были проблемы со здоровьем, но, слава богу, что мы живы, мы на ногах.

Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет-10

Светлана Королько, председатель Новогрудского районного Совета депутатов:
В Новогрудском районе осталось всего лишь четыре ветерана Великой Отечественной войны, и два из них уже переступили порог 100-летнего возраста. Это живая история, люди-легенды, которые помнят те далекие времена, годы Великой Отечественной войны.

Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет-13

Когда началась война, Ивану Баранкову было 18. Но повестку в армию он получил только в сентябре 1942-го. Прошел обучение в танковом училище и к концу года попал на фронт. Его боевой путь непростой: Иван Павлович был не единожды ранен, но снова и снова брал в руки оружие и самоотверженно сражался с врагом. Принимал участие в освобождении Беларуси, а потом гнал немца до самого Берлина, где и встретил Победную весну 1945-го. За проявленные мужество и героизм получил ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # общество

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