Воевал и был не раз ранен – ветерану из Новогрудка исполнилось 100 лет

В 2024 году Беларусь отпразднует 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, конечно, за возможность жить под мирным небом мы не устаем благодарить наших ветеранов. Сегодня их осталось не так много. И наша обязанность – окружить заботой, оказать помощь и просто помнить! Герой нашего следующего материала освобождал Беларусь, встретил Победу в Берлине. Его имя хорошо известно каждому жителю Новогрудка. Иван Баранков. Сегодня, 12 апреля, он принимал многочисленных гостей по случаю своего 100-летнего юбилея. На празднике в доме ветерана побывала и Алена Жиборт.

Жмем вашу руку. Во-первых, большое вам спасибо за Победу, вы для нас всегда были, есть и останетесь примером настоящего служения Отечеству.

100 лет в строю. В Новогрудке сегодня праздник: свой вековой юбилей отмечает Иван Баранков. Желающих пожать ветерану руку в этот день немало. Иван Павлович – известный в городе человек. Его юбилей – праздник для многих. Но в первую очередь рядом, конечно, самые близкие и родные.

Алла Баранкова, дочь:

Я очень люблю своего папу, очень горжусь своим папой. Перенес очень много, и после войны были проблемы со здоровьем, но, слава богу, что мы живы, мы на ногах.

Светлана Королько, председатель Новогрудского районного Совета депутатов:

В Новогрудском районе осталось всего лишь четыре ветерана Великой Отечественной войны, и два из них уже переступили порог 100-летнего возраста. Это живая история, люди-легенды, которые помнят те далекие времена, годы Великой Отечественной войны.