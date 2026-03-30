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Лукашенко поздравил Дени Сассу‑Нгессо с победой на выборах в Республике Конго

30 марта 2026 19:49
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Александр Лукашенко поздравил Дени Сассу-Нгессо с переизбранием на пост Президента Конго. Глава государства выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества между нашими странами и пригласил Президента Конго посетить Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Дени Сассу‑Нгессо с победой на выборах в Республике Конго-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Это важное событие отражает доверие народа и признание Ваших опыта, ответственности и стремления служить своей стране. Уверен, что Ваша деятельность продолжит приносить значительные результаты и создавать новые возможности для прогресса Республики Конго. 

Рассчитываю на расширение конструктивного двустороннего сотрудничества между нашими народами и пользуюсь случаем, чтобы подтвердить мое приглашение в Ваш адрес посетить Республику Беларусь.

15 марта в Конго прошли президентские выборы. По данным Конституционного суда, победу одержал действующий глава государства Дени Сассу‑Нгессо. Он набрал около 95 % голосов. Для нынешнего лидера это станет пятым сроком подряд с момента возвращения к власти в 1997 году.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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