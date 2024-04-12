Директор предприятия «Геоинформационные системы»: Космос – это локомотив, который толкает промышленность

Их все манит неизведанное, они смотрят в небо с надеждой, что стихия их примет. Эта внеземная одиссея началась задолго до наших дней, но именно 12 апреля навсегда вошло в историю как отправная точка человека в космосе. По иронии судьбы полет корабля «Союз МС-25» с белоруской на борту приурочили к 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли. И по той же иронии, эта миссия стала личным проектом первого человека в государстве.

Проверку на прочность прошли и белорусские спутники. После неудачного пуска в 2006-м решение о разработке нового ждали еще год. Главный вопрос – финансирование проекта. Старт переносили не единожды, пока в процесс опять не вмешался Президент.

Сергей Золотой, директор научно-инженерного предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Космос не работает в короткую, космос работает в долгую. Найти коммерческих инвесторов сложно. Мы несколько лет назад потратили достаточно много времени, чтобы найти инвесторов в этот российско-белорусский космический аппарат с разрешением 0,35. Все понимают, что надо, но коммерсант просит завтра вернуть деньги. А реально возврат получается через 10-15 лет, поэтому здесь нужна обязательно поддержка государства. Во всем мире так и есть.

Но все же экспедиция не статуса ради. За 12 суток Марина Василевская успела и с молодежью пообщаться, телепривет с орбиты передать и семь научных экспериментов провести. Один из них – в микробиологии, например, приготовить на орбите кисломолочные продукты с комплексом пробиотиков. Результат исследования поможет ученым разработать препарат или продукт, который разнообразит рацион космонавтов. Это перспектива, которую уже ждут, особенно с учетом того, что желающих отправиться к звездам немало.