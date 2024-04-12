Директор предприятия «Геоинформационные системы»: Космос – это локомотив, который толкает промышленность
Их все манит неизведанное, они смотрят в небо с надеждой, что стихия их примет. Эта внеземная одиссея началась задолго до наших дней, но именно 12 апреля навсегда вошло в историю как отправная точка человека в космосе. По иронии судьбы полет корабля «Союз МС-25» с белоруской на борту приурочили к 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли. И по той же иронии, эта миссия стала личным проектом первого человека в государстве.
Проверку на прочность прошли и белорусские спутники. После неудачного пуска в 2006-м решение о разработке нового ждали еще год. Главный вопрос – финансирование проекта. Старт переносили не единожды, пока в процесс опять не вмешался Президент.
Сергей Золотой, директор научно-инженерного предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
Космос не работает в короткую, космос работает в долгую. Найти коммерческих инвесторов сложно. Мы несколько лет назад потратили достаточно много времени, чтобы найти инвесторов в этот российско-белорусский космический аппарат с разрешением 0,35. Все понимают, что надо, но коммерсант просит завтра вернуть деньги. А реально возврат получается через 10-15 лет, поэтому здесь нужна обязательно поддержка государства. Во всем мире так и есть.
Но все же экспедиция не статуса ради. За 12 суток Марина Василевская успела и с молодежью пообщаться, телепривет с орбиты передать и семь научных экспериментов провести. Один из них – в микробиологии, например, приготовить на орбите кисломолочные продукты с комплексом пробиотиков. Результат исследования поможет ученым разработать препарат или продукт, который разнообразит рацион космонавтов. Это перспектива, которую уже ждут, особенно с учетом того, что желающих отправиться к звездам немало.
Сергей Золотой:
Космос – это локомотив, который толкает промышленность. Допустим, создав космический аппарат, была создана целевая аппаратура, которая потом продавалась. Россияне покупали пять аппаратов на орбите, целевая аппаратура, плюс «Интеграл» освоил производство новых микросхем, которые тоже сейчас продаются. На сегодня выручка, получаемая от продажи продукции, более чем в пять раз превышает затраты на создание и эксплуатацию.