Лукашенко – белорусским претенденткам в космонавты: кто не полетит, полетит в следующий раз. Всем работы хватит!

В центре готовят шесть претендентов на полет в космос от Беларуси. Среди них бортпроводницы национальной авиакомпании, судебный эксперт, врачи и сотрудница Академии наук. Ожидается, что основного и дублирующего кандидата определят после Нового года. Александр Лукашенко пожелал девушкам удачи в тренировках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Если по здоровью пройдут, то они не потеряются, будем их использовать в российско-белорусском сегменте полетов в космос. Так что вы не переживайте. Тот, кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Вот это для них главное. Двоих отберут. Одна полетит, а пятеро будут переживать. Не переживайте – всем работы хватит.

Безумно счастливы, что у нас есть такой шанс быть в числе кандидатов для полета в космос. И я с уверенностью могу сказать, что мы готовы с честью и достоинством представить нашу страну Республику Беларусь на Международной космической станции.

Александр Лукашенко:

Девчата, спасибо вам большое! Я думаю, мы с вами еще не единожды встретимся. Что нам тут рассуждать и разговаривать о чем-то? Я только хочу, чтобы у вас все сложилось. Но самое главное, меня это беспокоит: двоих отберут, и то дублер один, одна полетит, они же эмоциональные, будут расстраиваться. Не расстраивайтесь. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив. Не пожалеете.