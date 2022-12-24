Лукашенко – белорусским претенденткам в космонавты: кто не полетит, полетит в следующий раз. Всем работы хватит!
Новости Беларуси. Испытания центрифугой и невесомостью. Александр Лукашенко посетил центр подготовки космонавтов имени Гагарина в рамках рабочего визита в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре готовят шесть претендентов на полет в космос от Беларуси. Среди них бортпроводницы национальной авиакомпании, судебный эксперт, врачи и сотрудница Академии наук. Ожидается, что основного и дублирующего кандидата определят после Нового года. Александр Лукашенко пожелал девушкам удачи в тренировках.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если по здоровью пройдут, то они не потеряются, будем их использовать в российско-белорусском сегменте полетов в космос. Так что вы не переживайте. Тот, кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Вот это для них главное. Двоих отберут. Одна полетит, а пятеро будут переживать. Не переживайте – всем работы хватит.
Безумно счастливы, что у нас есть такой шанс быть в числе кандидатов для полета в космос. И я с уверенностью могу сказать, что мы готовы с честью и достоинством представить нашу страну Республику Беларусь на Международной космической станции.
Александр Лукашенко:
Девчата, спасибо вам большое! Я думаю, мы с вами еще не единожды встретимся. Что нам тут рассуждать и разговаривать о чем-то? Я только хочу, чтобы у вас все сложилось. Но самое главное, меня это беспокоит: двоих отберут, и то дублер один, одна полетит, они же эмоциональные, будут расстраиваться. Не расстраивайтесь. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив. Не пожалеете.
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Александру Лукашенко также продемонстрировали возможности гидролаборатории, оборудованной для проведения испытаний в моделируемой невесомости. Заглянул Президент Беларуси и на Международную космическую станцию. В земных условиях, но в натуральную величину – в центре представлен тренажер российского сегмента МКС. Синхронно с экскурсией 24 декабря обсуждались перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.
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