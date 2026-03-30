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Идеи, инициативы и проекты – в Сбер Банке обсудили развитие Беларуси глазами молодежи

30 марта 2026 19:24
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Идеи, которые могут перерасти в конкретные решения. С представителями Молодежного совета и активом одного из банков страны 30 марта встретился председатель Постоянной комиссии Совета Республики.

Идеи, инициативы и проекты – в Сбер Банке обсудили развитие Беларуси глазами молодежи-2

Главная тема – развитие Беларуси глазами молодых людей. Обсуждали, что молодежи нужно для жизни в небольших городах, как закрепить специалистов на местах и сделать сельскую местность более привлекательной для жизни. Звучало много инициатив. Молодые люди оценили результативность системы наставничества в стране. В планах – сделать ее еще лучше. Предложили и больше уделять внимания финансовой грамотности. Например, создать пособие по криптовалютам. 

Идеи, инициативы и проекты – в Сбер Банке обсудили развитие Беларуси глазами молодежи-4

Встреча прошла на площадке Сбер Банка. 25 % сотрудников финансового учреждения страны – представители молодежи. Она здесь активная. Вместе реализует множество проектов. Идеи и инициативы молодых людей Сбер Банк всячески поддерживает. 

Идеи, инициативы и проекты – в Сбер Банке обсудили развитие Беларуси глазами молодежи-6

Александр Бережных, исполнительный директор ОАО «Сбер Банк»:
Мы заинтересованы в обмене опытом, в построении взаимоотношений с Молодежным советом. Мы не просто поддерживаем инициативы молодежи, мы создаем все условия для их реализации. Мы надеемся, они получают отражение не только в банке, но и на уровне государства, и в общественной жизни страны. На встрече активно обсуждалась финансовая грамотность молодежи. Более того, Сбер способствует и сам проводит открытые диалоговые площадки по повышению финансовой грамотности молодежи.

Сбер Банк готов делиться опытом с Молодежным советом. На встрече гостям рассказали, как в их работе можно применить искусственный интеллект, ведь молодые люди создают и ведут ряд проектов: от образовательных до социальных. Каждый требует времени и ресурсов. Современные платформы могут им в этом помочь.

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