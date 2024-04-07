От МКС до Звёздного городка – собрали хронологию приземления первой белорусской космонавтки

Беларусь в статусе космической державы с 2012-го, когда был запущен спутник. Это недешевый, но окупаемый проект, который по стоимости оценивался примерно в 16 миллионов долларов. Через 10 лет окупились эти деньги и плюс дополнительная выручка более 20 миллионов долларов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но Беларусь – страна созидающая. Как сказал Президент, созидаем иногда вопреки. Казалось бы, санкции, изоляция, а мы не ломимся через границы, никому не угрожаем, просто в космос отправляем своего человека, и этим все сказано, и это настоящий подарок ко Дню единения народов Беларуси и России, который мы отметили 2 апреля. 500 километров по безжизненной степи! Как эвакуционные миссии забирают космонавтов?

Космос всегда был и остается вне политики. В одном экипаже россияне и американцы наравне выполняют общую работу, их одинаково четко слышат как в Королеве, так и в Хьюстоне, где на экранах Центра управления полетами теперь есть и белорусский флаг – мы официально в ряду космических держав.

Олег Котов, летчик-космонавт, Герой России:

Посмотрите, современное освоение космоса практически невозможно одним государством, одним космическим агентством. Чем дальше мы отлетаем от Земли, тем сложнее. Посмотрите партнерские программы NASA, Европейского космического агентства. Даже МКС – это совместный проект. Именно потому, что вместе проще, лучше и эффективнее. Поэтому Беларусь – это полноценный партнер нашей космической кооперации.

Это был ее главный звездный экзамен в жизни. Жесткий отбор среди тысячи кандидаток, семь месяцев изнурительных тренировок. Отмена запуска в основной день и два дня в ожидании старта в резервный. А дальше двое суток в пути и 12 работы на МКС. Но оно явно того стоило – диплом на руках, оттого и спится крепче.

Марина Василевская, космонавт:

Вы знаете, там так спится хорошо. Я спала 5-6 часов в сутки, но как-то даже я не помню, что мне снилось, потому что там сразу засыпаешь в невесомости – лучше высыпаешься.

Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:

Марина, видно, уставшая, но она и работала добросовестно. И на орбите, и испытала все ощущения при посадке. Вся программа полета выполнена в полном объеме, научная программа также выполнена в полном объеме.

После измерения пульса Марину Василевскую перенесли в специальную медицинскую палатку. Уже в ней провели первичный врачебный осмотр и первые эксперименты. Олег Новицкий, переведя дух, исполнил еще одну традицию и расписался на спускаемом аппарате.

Константин Герцев, корреспондент:

Тот самый спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» с автографом командира, Героя России Олега Новицкого. Уже известно, что прорабатывается вариант передачи его белорусской стороне и размещения в Музее авиации в Липках. Спустя полчаса работы с медиками экипаж впервые встал на ноги и дошел до «Синих птиц», а они уже доставили космонавтов к птицам железным. Марина Василевская: «Благодарю свою Республику Беларусь за такой шанс!» Подробнее.

Вертолет с Василевской берет курс на Караганду, где космонавтов ждет спецборт в подмосковный аэродром Чкаловский, оттуда прямиком в Звездный. А в это время страна уже погружается в песни и пляски, ведь сказка о космосе теперь быль. И автор ее известен.

Они вернулись туда, где все и начиналось. Руководство Роскосмоса, Академии наук, Союзного государства, родные и близкие космонавтов – все в предвкушении встречи с космическим экипажем. И если на Байконуре провожали под «Траву у дома», то в Звездном встречают под знаменитый авиамарш. Явно не летящей походкой Марина Василевская вышла из автобуса, но от руки помощи отказалась. И как всегда, с обворожительной улыбкой и невозмутимым взглядом пошла навстречу новой звездной жизни.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Конечно, если бы не было особой стилистики отношений, товарищества, взаимопонимания, уникального сотрудничества национальный лидеров. Если бы не было решения Александра Григорьевича Лукашенко обратиться к Владимиру Владимировичу Путину с запросом, как мы знаем, мгновенного позитивного ответа, мы бы с вами сегодня не обсуждали этот результат. Я убежден, что он уникальный. Это новая история российско-белорусских отношений. Символично, что это буквально в считаные дни, после того как мы отмечали День единения народов Беларуси и России.

Впереди у Олега Новицкого и Марины Василевской период восстановления, обычно он равен пребыванию на МКС. За это время медики изучат влияние невесомости на мышцы космонавтов. А значит, еще нескоро Звездный их отпустит, как и белорусского дублера Анастасию Ленкову – здесь своих не бросают. Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»:

У нас еще дублер есть.

– Про Настю не забыли?

– Мы всегда помним своих подопечных.