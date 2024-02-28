Экипаж Олега Новицкого проходит экзаменационную тренировку перед отправкой на МКС

В ожидании полета в космос. Основной экипаж 21-й экспедиции посещения Международной космической станции проходит экзаменационную комплексную тренировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его составе белоруска Марина Василевская. Если ничто не помешает планам, во второй половине марта она отправится на орбиту вместе с нашим земляком – космонавтом Олегом Новицким – и астронавтом NASA Трейси Дайсон. Все они сейчас проходят тренировку на тренажерах транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир экипажа корабля «Союз МС-25»:

Я считаю, что это у меня маленький бонус за предшествующие полеты, что экипаж составлен из двух прекрасных девушек. И работается очень комфортно, обе подготовлены, у третьей есть опыт космических полетов. Марина тоже проходит подготовку только на отличные оценки. Поэтому такой психологический и профессиональный комфорт у экипажа есть.

Татьяна Данюк, инструктор по комплексной подготовке по российскому сегменту МКС:

Они очень трудолюбивые, старательные. Главное качество, мне кажется, трудолюбие. Терпение и труд все перетрут, и девушки молодцы.