Дмитрий Мезенцев: «Мне очень понравился разговор Александра Лукашенко с девушками – кандидатами на полёт»

Космос все ближе. В Звездном городке состоялась торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать участников полета перед стартом приехали их семьи и близкие родственники. До старта миссии остается чуть больше двух недель. Если все пойдет по плану, на орбиту отправится экипаж нашего земляка Олега Новицкого. В составе команды и белоруска Марина Василевская.

Это был главный кастинг страны. Три тысячи собеседований в поисках кандидатов. Отобрали сотню, после число сократилось до шести. Посещая Звездный городок в 2022-м, Президент отметил, что те, кто не полетят в первый раз, отправятся на МКС в будущем. Что ж, Беларусь серьезно намерена занять свое место в ряду космических держав.