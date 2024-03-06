Дмитрий Мезенцев: «Мне очень понравился разговор Александра Лукашенко с девушками – кандидатами на полёт»
Космос все ближе. В Звездном городке состоялась торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать участников полета перед стартом приехали их семьи и близкие родственники. До старта миссии остается чуть больше двух недель. Если все пойдет по плану, на орбиту отправится экипаж нашего земляка Олега Новицкого. В составе команды и белоруска Марина Василевская.
Это был главный кастинг страны. Три тысячи собеседований в поисках кандидатов. Отобрали сотню, после число сократилось до шести. Посещая Звездный городок в 2022-м, Президент отметил, что те, кто не полетят в первый раз, отправятся на МКС в будущем. Что ж, Беларусь серьезно намерена занять свое место в ряду космических держав.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Мне очень понравился разговор Александра Григорьевича Лукашенко с девушками – кандидатами на полет и уважение к их профессиональному опыту, и гарантии того, что никто из них не потеряется на трудовом фронте Беларуси. Каждый будет оценен по достоинству. Это тоже очень важно, это тоже пример уважения национального лидера к своим гражданам.
Олег Новицкий: огромные слова благодарности за подготовку и такие душевные проводы. Подробности.