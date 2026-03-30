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Илья Протас занял второе место в рейтинге самых перспективных проспектов «Вашингтона»

30 марта 2026 20:07
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Илья Протас занял второе место в рейтинге самых перспективных проспектов «Вашингтона», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На драфте-2024 форвард был выбран столичной командой в третьем раунде под общим 75-м номером.

Текущий сезон земляк проводит в Американской хоккейной лиге и набирает очки едва ли не в каждом матче, являясь одним из лучших молодых игроков АХЛ и сильнейшим бомбардиром «Херши». Эксперты отмечают его умение держать и защищать шайбу, хорошо анализировать ситуацию на площадке и отдавать передачи. Специалисты сходятся во мнении, что белорус совсем скоро может попасть в основную команду.

В текущем сезоне Протас младший набрал 55 очков при показателе полезности +11.

# Хоккей

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