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Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси

11 апреля 2024 11:31
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Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости.

Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси-1

За исключительные заслуги перед государством и обществом Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси. Однако это только начало ее миссии (без дела сидеть не получится, подчеркнул Александр Лукашенко) и белорусского пути в космос в целом. Работу продолжат те, благодаря кому этот первый полет гражданина Беларуси в космос стал возможным. Глава государства вручил высокие награды участникам и организаторам полета. Как отметил Александр Лукашенко, кандидатов, готовых сделать такой важный для страны шаг – достичь орбиты, было более 2 тысяч. В их числе дублер Марины Василевской Анастасия Ленкова.

Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тебе, Марина, повезло больше. Но ты сама молодец, заслужила этот полет. Абсолютно объективно. Было нелегко. За спиной самое тяжелое: тренировки, переживания, стрессы. Но это лишь начало твоей миссии. Я знаю, что такое быть первым. Момент внезапной славы – это новый груз ответственности, очень тяжелый, который тебе придется нести всю жизнь. Я уверен, ты справишься. Мы тебе не дадим зачерстветь, застыть, закостенеть. Тебе придется очень много работать.

Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси-7

Я также хочу, Настюша, поблагодарить тебя. Ты молодец, все испытания, как и первый космонавт, прошла с честью. Я это точно знаю. Конечно, знаю, что переживала, я бы тоже переживал, когда ты в шаге от своей мечты и получается немножко по-другому. Немножко. Но ты держалась достойно. А наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась.

Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси-10

Беларусь – космическая держава, и так было еще задолго до полета нашего космонавта на МКС. Для развития космической индустрии мы сделали немало и сейчас реализуем высокотехнологичные проекты. Серьезным подспорьем для них станут и результаты научных программ, которые Марина Василевская реализовала в ходе своего полета. Это семь работ, которые условно можно разделить на те, что принесут пользу на Земле, а также те, что необходимы для дальнейшего развития космонавтики.

В частности, был проведен сбор образцов микроорганизмов с поверхностей обитаемого отсека МКС для изучения воздействия микрогравитации и космического излучения на человека. Особый интерес представляет исследование, проведенное Мариной Василевской с сухим молоком. Оно было заквашено в орбитальных условиях, выдержано в течение суток. Теперь полученная смесь доставлена на Землю и будет изучаться. Высока возможность разработать новые продукты питания для космонавтов.

Подробности – в следующих эфирах.

# Белорусские космонавты # общество # Александр Лукашенко # Марина Василевская # Олег Новицкий

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