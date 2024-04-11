Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости.

За исключительные заслуги перед государством и обществом Марина Василевская удостоена звания Героя Беларуси. Однако это только начало ее миссии (без дела сидеть не получится, подчеркнул Александр Лукашенко) и белорусского пути в космос в целом. Работу продолжат те, благодаря кому этот первый полет гражданина Беларуси в космос стал возможным. Глава государства вручил высокие награды участникам и организаторам полета. Как отметил Александр Лукашенко, кандидатов, готовых сделать такой важный для страны шаг – достичь орбиты, было более 2 тысяч. В их числе дублер Марины Василевской Анастасия Ленкова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тебе, Марина, повезло больше. Но ты сама молодец, заслужила этот полет. Абсолютно объективно. Было нелегко. За спиной самое тяжелое: тренировки, переживания, стрессы. Но это лишь начало твоей миссии. Я знаю, что такое быть первым. Момент внезапной славы – это новый груз ответственности, очень тяжелый, который тебе придется нести всю жизнь. Я уверен, ты справишься. Мы тебе не дадим зачерстветь, застыть, закостенеть. Тебе придется очень много работать.

Я также хочу, Настюша, поблагодарить тебя. Ты молодец, все испытания, как и первый космонавт, прошла с честью. Я это точно знаю. Конечно, знаю, что переживала, я бы тоже переживал, когда ты в шаге от своей мечты и получается немножко по-другому. Немножко. Но ты держалась достойно. А наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась.