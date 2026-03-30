Минское «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

Хоккеисты минского «Динамо» вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. В серии до четырех побед наши парни всухую обыграли одноклубников из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, подопечные Дмитрия Квартальнова оставили за собой два стартовых противостояния на родном льду, а в минувшую субботу, уже на территории соперника, добыли викторию в овертайме.

Сегодняшняя дуэль также прошла в российской столице. Мотивация у коллективов запредельная. Одни стремились шагнуть в следующий раунд, другие исправить свое положение и вернуть шансы на продолжение борьбы. В первой 20-минутке форвард минчан Станислав Галиев забросил дважды, но засчитали только одну шайбу. По такому же сценарию прошел и второй период. Нападающий хозяев Никита Гусев отличился два раза, однако одно взятие ворот оказалось с нарушением правил. Накал игры возрастал, интрига сохранялась. Заключительная треть прошла в ярких контратаках и сильнейшего не выявила. Первый овертайм также остался безголевым. А во втором Галиев принес викторию белорусскому клубу – 2:1 в матче и 4:0 в серии. Минское «Динамо» с историческим результатом идет дальше.