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В Аргентине подросток устроил стрельбу в школе – есть пострадавшие

30 марта 2026 19:55
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В аргентинском городе Сан-Кристобаль 15-летний ученик открыл стрельбу в школе. Жертвой нападения стал 13-летний подросток, еще двое школьников получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Нападавший пронес в школу дробовик, спрятав его в чехле для гитары. Огонь был открыт во внутреннем дворе во время торжественной линейки перед поднятием флага. После нескольких выстрелов одному из работников школы удалось обезвредить стрелка, тот попытался скрыться, но вскоре был задержан полицией. В связи с происшествием занятия в школе временно прекращены.

# Новости Аргентины

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