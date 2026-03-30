В Польше с 1 апреля уменьшится размер пенсий для новых пенсионеров

В Польше с 1 апреля уменьшится размер пенсий для граждан, которые выходят на заслуженный отдых в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управление социального страхования начнет рассчитывать выплаты по новым таблицам. В частности изменения уже коснутся женщин 1966 года рождения и мужчин 1961 года рождения. Для них выплаты станут ниже на несколько сотен злотых.

При начислении пенсии учитывается накопленный капитал и ожидаемая продолжительность жизни. На фоне растущего государственного долга и рекордной инфляции эта «первоапрельская акция» выглядит особенно цинично. Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Рекордный рост цен на топливо, электричество и коммунальные услуги заставляет поляков затягивать пояса.