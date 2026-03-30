Прямой эфир

В Польше с 1 апреля уменьшится размер пенсий для новых пенсионеров

30 марта 2026 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше с 1 апреля уменьшится размер пенсий для граждан, которые выходят на заслуженный отдых в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управление социального страхования начнет рассчитывать выплаты по новым таблицам. В частности изменения уже коснутся женщин 1966 года рождения и мужчин 1961 года рождения. Для них выплаты станут ниже на несколько сотен злотых.

При начислении пенсии учитывается накопленный капитал и ожидаемая продолжительность жизни. На фоне растущего государственного долга и рекордной инфляции эта «первоапрельская акция» выглядит особенно цинично. Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Рекордный рост цен на топливо, электричество и коммунальные услуги заставляет поляков затягивать пояса. 

# Новости Польши # Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Испания закрывает небо для американского военного контингента
30 марта 2026 18:02

Испания закрывает небо для американского военного контингента

Бизнес больше не выдерживает – Германия теряет репутацию торговой державы
30 марта 2026 17:28

Бизнес больше не выдерживает – Германия теряет репутацию торговой державы

Цена на нефть достигла 119 долларов за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке
30 марта 2026 16:52

Цена на нефть достигла 119 долларов за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке