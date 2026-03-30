Развитие туризма Беларуси – Сбер Банк выступает генпартнером IV Белорусско-российского турконгресса

Сбер Банк – это не только поддержка молодежных инициатив, но и большой вклад в развитие туристической отрасли страны. Компания выступает генеральным партнером IV Белорусско-российского туристического конгресса, который пройдет в столице на следующей неделе.

Площадка объединит представителей власти и бизнеса. В центре внимания – вопросы финансовой поддержки туризма, совершенствования законодательства, строительства инфраструктуры, разработки планов по развитию. Большая часть туристов в Беларуси – это гости из России. Сбер Банк, в свою очередь, не только поддерживает амбициозные проекты, но и вносит свой вклад в улучшение туриндустрии. Кроме этого, Сбер активно сотрудничает с ключевыми организациями тревэл-отрасли.

Евгений Елисеев, председатель правления ОАО «Сбер Банк»:

Мы ориентируемся в основном на три вещи. Первое – это, конечно, развитие, мы готовы финансировать под льготную ставку, которая предусмотрена правительством Республики Беларусь. Второе – это данные. У нас очень много данных по поводу туристов, и мы можем этими данными делится, и это способствует очень серьезному развитию отрасли. И третье – это, конечно, сервис. Потому что мы предлагаем самые передовые методы оплаты, в том числе то что мы можем предложить уникального это сбер пэй, потому что практически у всех туристов, которые здесь в республику приезжают из России, у них есть сбер пэй, поэтому это облегчает платежи внутри республики для гостиниц ресторан клиентов и так далее.

Туристический конгресс в Минске соберет порядка 800 участников. Это представители не только Беларуси и России, но и Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана.

Всего запланировано около 10 отраслевых дискуссий. Однако основное в программе – деловые бизнес-встречи.