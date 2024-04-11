«Можем гордиться всеми». Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости

Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все внимание Марине Василевской, которая стала первой женщиной-космонавтом суверенной Беларуси. В зале вручения государственных наград среди приглашенных и ее дублер Анастасия Ленкова. Как подчеркнет Президент, мы гордимся всеми земляками, которые в разные годы прославляли Беларусь, развивая космические технологии и покоряя космос.

Особая благодарность нашему соотечественнику Олегу Новицкому, который подставил плечо Марине Василевской. Однако слова признательности глава государства выразил не только космонавтам, но и тем, чья поддержка была на первый взгляд невидимая, но принесла перспективные результаты. Так, сегодня мы с уверенностью говорим: космос – наш!