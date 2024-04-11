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«Можем гордиться всеми». Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости

11 апреля 2024 11:00
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Полет Марины Василевской – это новый уровень участия в космических программах нашей страны и новый уровень союзных отношений Беларуси и России. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Можем гордиться всеми». Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости-1

Все внимание Марине Василевской, которая стала первой женщиной-космонавтом суверенной Беларуси. В зале вручения государственных наград среди приглашенных и ее дублер Анастасия Ленкова. Как подчеркнет Президент, мы гордимся всеми земляками, которые в разные годы прославляли Беларусь, развивая космические технологии и покоряя космос.

«Можем гордиться всеми». Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости-4

Особая благодарность нашему соотечественнику Олегу Новицкому, который подставил плечо Марине Василевской. Однако слова признательности глава государства выразил не только космонавтам, но и тем, чья поддержка была на первый взгляд невидимая, но принесла перспективные результаты. Так, сегодня мы с уверенностью говорим: космос – наш!

«Можем гордиться всеми». Церемония чествования белорусских космонавтов прошла во Дворце Независимости-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С замиранием сердца мы следили за полетом, восхищались смелостью и целеустремленностью Марины. Молодец! Мы можем гордиться всеми девушками – участницами нашего проекта (изначально их было более 2 тысяч, готовых покорять космос), искренне благодарю каждую. Вы умницы, красавицы, это прежде всего настоящие патриотки Беларуси. Благодарю всех, кто обеспечивал научное сопровождение нашего проекта, кто организовывал его, всех, кто готовил наших девушек к полету: ученых, медиков, тренеров, преподавателей. Каждого, кто помог им стать еще увереннее в себе. Я очень благодарен родителям. Они воспитали достойных дочерей нашей Беларуси.

# Белорусские космонавты # общество # Александр Лукашенко # Марина Василевская # Олег Новицкий

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